Росія активно прораховує плани наступу з Білорусі – Сирський

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Наразі зберігається загроза розширення фронту на північ, зокрема з боку Білорусі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Тенденція до того, що лінія фронту буде збільшуватися. Ви знаєте останні дані нашої розвідки і заяви нашого президента України, верховного головнокомандующа, про загрозу Росії з боку Білорусі, можливі операції на півночі. Це реально, ми знаємо ці дані. Про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить, фронт ще збільшиться", – сказав Сирський в інтерв'ю каналу "Мілітарний" у вівторок.