РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на Раді безпеки ООН зачитав офіційно спростовані Україною заяви служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії та інших країн Балтії, попередивши, що членство в НАТО не захистить країни від ударів у відповідь.

Постійна представниця Латвії при ООН посол Саніта Павлюта-Десландес після виступу Небензі попросила надати їй слово, аби відповісти на заяви РФ. Вона знову наголосила на розповсюдженні Росією брехні і фейковості заяви російської СЗР. Постпред назвала погрози Небензіі "ознакою відчаю та слабкості".

"Я хочу подякувати постійному представнику РФ за те, що він процитував ту саму публічну заяву російської зовнішньої розвідки, яку я цитувала у своєму виступі. Це чиста вигадка та чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, щоб детально спростувати цю брехню. Ви отримаєте це письмово. Я просто повторю, що брехня, агресивна дезінформація та погрози є ознакою відчаю та слабкості. І ми бачили подібну брехню, спрямовану проти інших членів цієї Ради на попередніх засіданнях. Тому для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", – заявила Павлюта-Десландес

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс також попросила одразу надати їй слово, аби відповісти на слова Небензі, і запевнила, що "Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО".

"Ми реагуємо на зауваження, висловлені іншим членом Ради Безпеки ООН (йдеться про РФ – ІФ-У). Погрозам на адресу члена Ради (Латвії – ІФ-У) немає місця. Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО", – заявила вона.

Раніше у вівторок російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР РФ) про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав "брехнею" звинувачення Росії у підготовці запуску українських безпілотників з території країни.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий невдовзі заявив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів, офіційно спростувавши фейкові заяви РФ.