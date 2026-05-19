Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Складність проведення реформи, що дозволить забезпечити ротацію українських військовослужбовців під час бойових дій, полягає у необхідності дотриматися певного балансу і адекватної відповіді на постійне нарощування ворогом кількості свого угруповання, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

"Складність проведення реформи Збройних сил у період війни полягаю у необхідності дотриматися певного балансу – ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання і кількість тих свої громадян… різних категорій, які заключають контракти, і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності, ми повинні відповідати на збільшення кількості його частин", – сказав Сирський в інтерв'ю каналу "Мілітарний" у вівторок.

За його словами, цей процес, звичайно, повинен бути не хаотичним, а контрольованим. "Якщо ми звільняємо певну кількість військовослужбовців, ми повинні чітко розуміти, що таку саму кількість, а можливо, більше, ми наберем. Не менше, це точно. В цьому є складність", – наголосив Сирський. "Цей процес повинен бути гнучким, адаптованим до змін на полі бою. Це по-перше. А по-друге, зрозуміло, цей процес повинен бути забезпечений фінансовими ресурсами, тобто бути реалістичним і дієздатним", – зазначив Сирський.

За словами, Сирського види контрактів, які уже озвучувалися, скоріше за все стануть остаточним варіантом. Найменшим контрактом для військовослужбовців, що вже раніше звільнилися з лав ЗСУ, приклад, після поранення, Сирський назвав шести-дев'ятимісячний. Ті, хто зараз у війську, можуть заключити нові контракти на 10 місяців, для новобранців передбачені 2-3 річні контракти. "Може бути і просто мобілізація", – сказав Сирський. "Але матеріальне забезпечення буде однаковим для всіх, з усіма прописаними надбавками", – додав він.

Також передбачаються певні коефіцієнти за складність та небезпечність виконання завдань. "Це повинно стати додатковим стимулом", – сказав Сирський.

"Тобто все це дуже інноваційний проєкт що запроваджується у воюючій країні", – наголосив головнокомандувач ЗСУ

"Якщо цей проект буде прийнятий, схвалений, а нам завдання Верховним головнокомандувачем визначено до кінця травня-місяця, то ці зміни запрацюють, і процес буде вже незворотним, – заявив Сирський.