Інтерфакс-Україна
Події
19:42 19.05.2026

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

2 хв читати
Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Складність проведення реформи, що дозволить забезпечити ротацію українських військовослужбовців під час бойових дій, полягає у необхідності дотриматися певного балансу і адекватної відповіді на постійне нарощування ворогом кількості свого угруповання, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

"Складність проведення реформи Збройних сил у період війни полягаю у необхідності дотриматися певного балансу – ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання і кількість тих свої громадян… різних категорій, які заключають контракти, і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності, ми повинні відповідати на збільшення кількості його частин", – сказав Сирський в інтерв'ю каналу "Мілітарний" у вівторок.

За його словами, цей процес, звичайно, повинен бути не хаотичним, а контрольованим. "Якщо ми звільняємо певну кількість військовослужбовців, ми повинні чітко розуміти, що таку саму кількість, а можливо, більше, ми наберем. Не менше, це точно. В цьому є складність", – наголосив Сирський. "Цей процес повинен бути гнучким, адаптованим до змін на полі бою. Це по-перше. А по-друге, зрозуміло, цей процес повинен бути забезпечений фінансовими ресурсами, тобто бути реалістичним і дієздатним", – зазначив Сирський.

За словами, Сирського види контрактів, які уже озвучувалися, скоріше за все стануть остаточним варіантом. Найменшим контрактом для військовослужбовців, що вже раніше звільнилися з лав ЗСУ, приклад, після поранення, Сирський назвав шести-дев'ятимісячний. Ті, хто зараз у війську, можуть заключити нові контракти на 10 місяців, для новобранців передбачені 2-3 річні контракти. "Може бути і просто мобілізація", – сказав Сирський. "Але матеріальне забезпечення буде однаковим для всіх, з усіма прописаними надбавками", – додав він.

Також передбачаються певні коефіцієнти за складність та небезпечність виконання завдань. "Це повинно стати додатковим стимулом", – сказав Сирський.

"Тобто все це дуже інноваційний проєкт що запроваджується у воюючій країні", – наголосив головнокомандувач ЗСУ

"Якщо цей проект буде прийнятий, схвалений, а нам завдання Верховним головнокомандувачем визначено до кінця травня-місяця, то ці зміни запрацюють, і процес буде вже незворотним, – заявив Сирський.

 

Теги: #зсу #реформа #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 19.05.2026
Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

13:43 18.05.2026
Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

19:19 14.05.2026
ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

ЗС України наразі є найпотужнішою армією в Європі – Рубіо

18:39 13.05.2026
Сирський відвідав війська на олександрівському напрямку

Сирський відвідав війська на олександрівському напрямку

12:55 13.05.2026
Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

11:18 12.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

20:13 11.05.2026
Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

11:01 11.05.2026
Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

ОСТАННЄ

Зеленський затвердив плани далекобійності на червень

Україна веде переговори щодо повернення тіла Євгена Коновальця – Зеленський

В ООН закликали відновити мирні переговори "без подальших зволікань" та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими між Україною і РФ

Міноборони починає масштабну закупівлю пікапів для ЗСУ – Федоров

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

У Львові група громадян напала на авто ТЦК

Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА