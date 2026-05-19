19:30 19.05.2026

Зеленський затвердив плани далекобійності на червень

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Президент України Володимир Зеленський затвердив плани далекобійності на червень 2026 року. Про це він заявив в ході вечірнього звернення у вівторок.

"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні", – сказав Зеленський.

Він додав, що за травень відзначається динаміка на користь України: Сили оборони зберігають більше позицій і завдають більше уражень.

 

13:20 19.05.2026
МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

11:41 19.05.2026
Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

20:44 18.05.2026
Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

15:56 18.05.2026
Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

05:28 18.05.2026
Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

20:05 17.05.2026
Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

19:48 17.05.2026
Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

15:07 17.05.2026
Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

