19:30 19.05.2026
Зеленський затвердив плани далекобійності на червень
Президент України Володимир Зеленський затвердив плани далекобійності на червень 2026 року. Про це він заявив в ході вечірнього звернення у вівторок.
"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні", – сказав Зеленський.
Він додав, що за травень відзначається динаміка на користь України: Сили оборони зберігають більше позицій і завдають більше уражень.