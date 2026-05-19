Президент України Володимир Зеленський затвердив плани далекобійності на червень 2026 року. Про це він заявив в ході вечірнього звернення у вівторок.

"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні", – сказав Зеленський.

Він додав, що за травень відзначається динаміка на користь України: Сили оборони зберігають більше позицій і завдають більше уражень.