19:23 19.05.2026

Україна веде переговори щодо повернення тіла Євгена Коновальця – Зеленський

Український уряд продовжує роботу над перенесенням на територію України поховань борців за незалежність держави, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають. Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо", – заявив президент в ході вечірнього звернення.

Євген Коновалець був полковником Армії УНР, командиром Січових Стрільців, а також засновником і першим головою Організації українських націоналістів. Відповідно до чинного українського законодавства може бути долучений до борців за незалежність України у XX столітті.

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам, Нідерланди.

Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху голови ОУН у Мельника та його дружини.

В Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві повідомили, що 22-24 травня відбудуться заупокійні богослужіння у зв'язку з прибуттям до України тлінних останків Мельника та його дружини, а безпосередньо перепоховання у Пантеоні видатних українців на НВМК відбудеться 24 травня.

 

