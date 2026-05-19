19:13 19.05.2026

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

Фото: 152 ОЄБр

Минулої доби вперше було зафіксовано той факт, що кількість наступальних дій Збройних сил України перевершила кількість наступальних дій з боку противника, тобто українських контратакуючих і наступальних дій було більше на фронті, ніж провів противник, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

"Інтенсивність і кількість бойових дій з російського боку зменшилась, зросла кількість наступальних і контратакуючих дій з нашого боку. Наприклад, вчорашня доба, що закінчилась о 00:00, була характерна тим, що кількість наших наступальних дій вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника. Тобто наших контратакуючих і наступальних дій було більше на фронті, ніж провів противник", – сказав Сирський в інтерв'ю каналу "Мілітарний" у вівторок.

За його словами, останнім часом "росіяни намагаються активізувати наступальній дії, а особливістю цього процесу наразі є те, що вони намагаються зосередити зусилля на кількох напрямках – це покровський, очеретянський, олександрівський, костянтиніський, лиманський і частково – куп'янський".

Крім того, як зазначив Сирський, противником проводяться дії невисокої інтенсивності вздовж державного кордону в Харківській та Сумській областях. "Але ми також проводимо активні дії, ми повністю використовуємо наш принцип активної оборони, проводим контратакуючі дії там, де це необхідно і наступальні дії, там, де це можливо".

Сирський нагадав, що під час попереднього наступу наприкінці квітня, ЗСУ звільнили на олександрівському напрямку площу близько 500 кв км української землі – 12 населених пунктів. "Питання на цьому не завершилося, воно наразі просто перейшло трохи в інший формат. Я пізніше повідомлю, в який саме", – сказав Сирський.

"Але нам розслаблятися не можна, тому що ворог сильний. На покровському напрямку він зосередив майже 99,8 тисяч особового складу і це найкрупніше угрупування особового складу, яке є у ворога у порівнянні з іншими ділянками фронту. Звичайно, це величезна цифра, і ми робимо все щоб цю цифру зменшити", – наголосив він.

