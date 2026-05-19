В ООН закликали відновити мирні переговори "без подальших зволікань" та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими між Україною і РФ

Переговори щодо миру в Україні слід відновити без подальших зволікань, щоб запобігти подальшій ескалації та досягти прогресу щодо повного, негайного та безумовного припинення вогню, заявила представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото.

"Минув рік з моменту відновлення прямих переговорів між Україною та РФ. Хоча прямі переговори, які наразі призупинені, ще не призвели до прориву, дипломатія дозволила тисячам військовополонених повернутися додому, а останкам загиблих солдатів бути похованим. Переговори слід відновити без подальших зволікань, щоб запобігти подальшій ескалації та досягти значного прогресу в напрямку повного, негайного та безумовного припинення вогню ", – сказала вона на засіданні Радбезу ООН у вівторок.

За словами Гото, діалог, що ґрунтується на справжній політичній волі та дотриманні Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій, є єдиним способом досягнення справедливого, міцного та всеохоплюючого миру.

"Організація Об'єднаних Націй залишається готовою підтримувати всі суттєві зусилля з цією метою", – запевнила Гото.

Також вона нагадала, що 9 травня генеральний секретар ООН привітав оголошення про триденне припинення вогню з 9 по 11 травня між Україною та Російською Федерацією. Однак, за її словами, ООН "глибоко стурбовані ескалацією нападів з боку РФ майже одразу після закінчення терміну дії припинення вогню".

Також Гото привітала, що 15 травня було проведено перший етап обміну і повернуто 205 полонених з кожної сторони.

"Ми закликаємо сторони завершити узгодження деталей та повністю реалізувати всі етапи узгодженого широкомасштабного обміну заради решти полонених та їхніх сімей. Ми також закликаємо сторони продовжувати переговори щодо подальших обмінів", – закликала представниця ООН.

Як повідомлялося, після смертоносної масованої атаки РФ на Київ минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

Як повідомив пізніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник, термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України відбудеться у вівторок, 19 травня.