18:58 19.05.2026

Міноборони починає масштабну закупівлю пікапів для ЗСУ – Федоров

АОЗ ДОТ запустила відкриту процедуру в Prozorro для забезпечення Збройних сил Україні 5 000 пікапів, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Це один із перших прикладів масштабного постачання пікапів для Сил оборони через відкритий тендер та найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він зауважив, що пікапи – один із найбільш затребуваних типів транспорту на фронті, який довгий час був поза увагою держави. Вони потрібні для логістики, евакуації, мобільності підрозділів та роботи екіпажів дронів.

"За завданням президента ми будуємо швидку й прозору сучасну систему оборонних закупівель. Один із ключових пріоритетів – переводити закупівлі на конкурентні процедури там, де це можливо та безпечно. Наше бачення – відкриті конкурси як основа нової системи закупівель. Це прозорі правила, конкуренція між постачальниками, мінімізація корупції та ефективне використання державних коштів", – підкреслив міністр.

Федоров зазначив, що вже було проведено найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягнено економії понад 16%.

"Тепер за такою ж прозорою процедурою закуповуємо пікапи. Закупівля проходитиме в кілька етапів через Prozorro, щоб залучити ширше коло постачальників і сформувати конкурентний ринок. Закупівлі реалізують за механізмом рамкових угод, а перші партії автомобілів мають бути поставлені до кінця року", – пояснив він.

Міністр додав, що це лише перші кроки – літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Наступний крок – переведення закупівель дронів на тендери.

"Наша команда в Мінцифрі вже має досвід реалізації великих антикорупційних реформ через цифровізацію. За 5 років цифровізація дала антикорупційний ефект у 184 млрд грн – саме стільки заощадили українці та держава. Ми починали зі знищення побутової корупції, а згодом перейшли до реформування цілих сфер – будівництва, сертифікації моряків, соціальної сфери, електронних лікарняних та десятків інших напрямів. Тепер наше завдання – масштабувати цей досвід у Міністерстві оборони та побудувати систему закупівель, яка швидко відповідає на потреби фронту й працює без корупційних ризиків", – резюмував Федоров.

 

16:40 18.05.2026
Федоров: Антидроновий захист облаштовано на понад 1 170 км маршрутів в прифронтових регіонах

14:57 13.05.2026
Федоров та Пісторіус взяли участь у засіданні міністрів оборони ЄС онлайн з прифронтового регіону

11:29 12.05.2026
Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

15:45 11.05.2026
Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

12:18 22.04.2026
Ford відкликає близько 140 тис. машин у США через несправну проводку

19:51 06.04.2026
Закупівлю транспорту для підрозділів Сил оборони здійснюватиме АОЗ ДОТ – Федоров

13:20 13.09.2024
"Ліси України" передали ЗСУ 30 пікапів

09:32 05.09.2024
"Сталевий фронт" Ахметова передав спецпризначенцям СБУ 10 пікапів на 4,8 млн грн

11:35 20.08.2024
Міноборони поставило військовим 154 китайські пікапи Great Wall Wingle

18:44 25.07.2024
"Укрнафта" профінансувала покупку 40 нових пікапів для військових

