Міноборони починає масштабну закупівлю пікапів для ЗСУ – Федоров

АОЗ ДОТ запустила відкриту процедуру в Prozorro для забезпечення Збройних сил Україні 5 000 пікапів, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Це один із перших прикладів масштабного постачання пікапів для Сил оборони через відкритий тендер та найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він зауважив, що пікапи – один із найбільш затребуваних типів транспорту на фронті, який довгий час був поза увагою держави. Вони потрібні для логістики, евакуації, мобільності підрозділів та роботи екіпажів дронів.

"За завданням президента ми будуємо швидку й прозору сучасну систему оборонних закупівель. Один із ключових пріоритетів – переводити закупівлі на конкурентні процедури там, де це можливо та безпечно. Наше бачення – відкриті конкурси як основа нової системи закупівель. Це прозорі правила, конкуренція між постачальниками, мінімізація корупції та ефективне використання державних коштів", – підкреслив міністр.

Федоров зазначив, що вже було проведено найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягнено економії понад 16%.

"Тепер за такою ж прозорою процедурою закуповуємо пікапи. Закупівля проходитиме в кілька етапів через Prozorro, щоб залучити ширше коло постачальників і сформувати конкурентний ринок. Закупівлі реалізують за механізмом рамкових угод, а перші партії автомобілів мають бути поставлені до кінця року", – пояснив він.

Міністр додав, що це лише перші кроки – літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Наступний крок – переведення закупівель дронів на тендери.

"Наша команда в Мінцифрі вже має досвід реалізації великих антикорупційних реформ через цифровізацію. За 5 років цифровізація дала антикорупційний ефект у 184 млрд грн – саме стільки заощадили українці та держава. Ми починали зі знищення побутової корупції, а згодом перейшли до реформування цілих сфер – будівництва, сертифікації моряків, соціальної сфери, електронних лікарняних та десятків інших напрямів. Тепер наше завдання – масштабувати цей досвід у Міністерстві оборони та побудувати систему закупівель, яка швидко відповідає на потреби фронту й працює без корупційних ризиків", – резюмував Федоров.