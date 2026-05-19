Інтерфакс-Україна
Події
18:19 19.05.2026

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

2 хв читати

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віце-президенткою Юко Міцуї.

"Уряд Японії та JICA продовжують підтримувати Україну і Київ в цей драматичний для нашої держави час. Допомога партнерів має велике значення, адже спрямована на посилення стійкості критичної та соціальної інфраструктури міста в умовах війни. Сьогодні разом з представниками мерії делегація JICA побувала на двох артезіанських насосних станціях Києва, де встановлюють системи очищення води з можливістю безперебійної роботи", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що нове обладнання Київ та ПрАТ "АК "Київводоканал" отримали від компанії JICA у межах "Програми екстреного відновлення" – проекту міжнародної технічної допомоги.

"Ці сучасні системи встановлюють на об'єктах, від яких залежить надійне та безперебійне водопостачання для 60 000 киян. Модернізація насосних станцій не тільки підвищує ефективність роботи двох артезіанських станцій, а й передбачає можливість автономної роботи, що важливо в контексті плану енергостійкості столиці", – розповів мер.

Він нагадав, що це не перше отримане обладнання від JICA. Так, у травні 2025 року КО "Київзеленбуд" надійшли 11 сучасних мініекскаваторів та 2 великих. Ця техніка, зокрема, допомагає ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

У липні 2025 року 11 закладів соціальної сфери міста отримали сучасне реабілітаційне обладнання. 

Також найближчим часом запланована передача 1000 ноутбуків для закладів загальної середньої освіти Києва у співпраці між JICA та містом-побратимом Кіото.

"Київ зацікавлений у подальшому розширенні співпраці з JICA. Подякував нашим партнерам за системну підтримку й допомогу Києву та Україні", – резюмував Кличко.

 

Теги: #київ #японія #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 19.05.2026
Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

18:24 19.05.2026
Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

18:02 19.05.2026
Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

13:31 19.05.2026
Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

11:57 19.05.2026
У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

10:47 19.05.2026
Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

10:24 19.05.2026
Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

21:48 18.05.2026
У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

16:13 18.05.2026
Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві зростуть до 30 грн, ймовірно, вже 15 липня – КМДА

Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві зростуть до 30 грн, ймовірно, вже 15 липня – КМДА

14:26 18.05.2026
Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

ОСТАННЄ

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Зеленський затвердив плани далекобійності на червень

Україна веде переговори щодо повернення тіла Євгена Коновальця – Зеленський

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

В ООН закликали відновити мирні переговори "без подальших зволікань" та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими між Україною і РФ

Міноборони починає масштабну закупівлю пікапів для ЗСУ – Федоров

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

У Львові група громадян напала на авто ТЦК

Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА