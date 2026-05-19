ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 2022 року підтверджено загибель 15 850 мирних жителів України, в тому числі 791 дитини, і ще 2752 дитини отримали поранення, повідомила представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото.

"З лютого 2022 року Управління Верховного комісара з прав людини підтвердило, що в Україні загинуло щонайменше 15 850 цивільних осіб, включаючи 791 дитину. Ще 44 809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі", – сказала вона на засіданні Радбезу ООН у вівторок.

Гото нагадала, що лише минулого місяця в Україні загинуло щонайменше 238 цивільних осіб та 1404 отримали поранення, що стало найбільшою щомісячною кількість жертв серед цивільного населення з липня 2025 року.

"Це також відображає постійну тенденцію зростання шкоди для цивільного населення", – додали в ООН.

Вона підтвердила, що за останній тиждень відбулося одне з найбільших повітряних бомбардувань України з часів повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. За повідомленнями, 13-14 травня РФ запустила понад 1500 безпілотників та десятки ракет, спрямованих по українських містах по всій країні.

Також Гото наголосила, що минулого тижня персонал Організації Об'єднаних Націй в Україні був причетний до двох тривожних інцидентів, пов'язаних з дронами. 14 травня транспортний засіб ООН було двічі атаковано в Херсоні.

"Чітко позначений транспортний засіб був частиною міжвідомчої гуманітарної місії під керівництвом Управління з координації гуманітарних питань. Про місію сторони було повідомлено заздалегідь. Це сталося після інциденту 12 травня, коли інший, чітко позначений транспортний засіб ООН, який був частиною гуманітарного конвою Всесвітньої продовольчої програми, був, як повідомляється, атакований дроном дистанційного керування", – зазначила представниця

Вона наголосила, що міжнародне право, включаючи міжнародне гуманітарне право, має дотримуватися завжди, а цивільне населення, включаючи гуманітарний персонал, а також цивільні об'єкти, повинні бути захищені.