Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі (SACEUR), генерал армії США Алексус Грінкевич заявляє, що все американське озброєння в рамках програми PURL, за яке заплатили європейські союзники, вже знаходиться в експлуатації в Україні.

Про це він сказав у вівторок в штаб-квартирі НАТО на пресконференції, яка відбулася по завершенню засідання Військового комітету НАТО. "Україні потрібна постійна та передбачувана підтримка з боку союзників. Саме тому підтримка України через Список пріоритетних вимог України, або PURL (передбачає закупівлю американського озброєння за кошти європейців – ІФ-У), та будь-які інші засоби залишається критично важливою. І щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що заплатили союзники, вже в експлуатації, включаючи перехоплювачі ППО, які так терміново потрібні українцям", – заявив Грінкевич.

Верховний головнокомандувач ОЗС наголосив, що "інвестуючи в Україну", альянс "не лише захищає їхнє населення, їхню критично важливу інфраструктуру та підтримуємо їхню боротьбу", але це також є "інвестицією в європейську безпеку".

Грінкевич констатував, що війна в Україні триває вже п'ятий рік, і Збройні Сили України продовжують "демонструвати надзвичайну стійкість та інновації". "Вони продовжують ділитися з нами своїм перевіреним бойовими діями досвідом, особливо коли йдеться про протидію російським та іранським безпілотникам та ракетам", – додав він.

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі також зазначив, що ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. "В Ормузькій протоці Іран атакував комерційне судноплавство, порушив потоки енергії та перешкоджав свободі судноплавства. Кожна країна розглядає свою відповідь, і багато з них, зокрема Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, зараз направляють кораблі до регіону. Ми всі погоджуємося, що в наших інтересах забезпечити свободу судноплавства в міжнародних водах", – пояснив Грінкевич.