Інтерфакс-Україна
Події
18:11 19.05.2026

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

2 хв читати
Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі (SACEUR), генерал армії США Алексус Грінкевич заявляє, що все американське озброєння в рамках програми PURL, за яке заплатили європейські союзники, вже знаходиться в експлуатації в Україні.

Про це він сказав у вівторок в штаб-квартирі НАТО на пресконференції, яка відбулася по завершенню засідання Військового комітету НАТО. "Україні потрібна постійна та передбачувана підтримка з боку союзників. Саме тому підтримка України через Список пріоритетних вимог України, або PURL (передбачає закупівлю американського озброєння за кошти європейців – ІФ-У), та будь-які інші засоби залишається критично важливою. І щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що заплатили союзники, вже в експлуатації, включаючи перехоплювачі ППО, які так терміново потрібні українцям", – заявив Грінкевич.

Верховний головнокомандувач ОЗС наголосив, що "інвестуючи в Україну", альянс "не лише захищає їхнє населення, їхню критично важливу інфраструктуру та підтримуємо їхню боротьбу", але це також є "інвестицією в європейську безпеку".

Грінкевич констатував, що війна в Україні триває вже п'ятий рік, і Збройні Сили України продовжують "демонструвати надзвичайну стійкість та інновації". "Вони продовжують ділитися з нами своїм перевіреним бойовими діями досвідом, особливо коли йдеться про протидію російським та іранським безпілотникам та ракетам", – додав він.

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі також зазначив, що ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. "В Ормузькій протоці Іран атакував комерційне судноплавство, порушив потоки енергії та перешкоджав свободі судноплавства. Кожна країна розглядає свою відповідь, і багато з них, зокрема Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, зараз направляють кораблі до регіону. Ми всі погоджуємося, що в наших інтересах забезпечити свободу судноплавства в міжнародних водах", – пояснив Грінкевич.

Теги: #purl #нато #озброєння #грінкевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 19.05.2026
Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

Війна проти України обмежила здатність РФ в осяжній перспективі розпочати війну проти НАТО – доповідь для Конгресу США

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:47 19.05.2026
Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

09:18 19.05.2026
До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

11:10 17.05.2026
Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

22:48 16.05.2026
Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

08:33 13.05.2026
Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

В Естонії було збито, ймовірно, український дрон

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

ОСТАННЄ

У Львові група громадян напала на авто ТЦК

Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

Вело-, мото- та кінні патрулі поновили чергування на вулицях України з 19 травня

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

Суд скасував рішення про роз'єднання позовних вимог у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Зеленський призначив 23 суддів – укази

В Прилуках уже 23 постраждалих від ракетного удару окупантів – ОВА

Китай таємно готував російських військових для війни проти України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА