У Львові група громадян напала на авто ТЦК

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького стався напад на групу оповіщення ТКЦ, повідомляє пресслужба Львівського ОТЦК та СП.

"Під час роботи групи оповіщення в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров'ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації", – йдеться у повідомленні в Facebook.

В ТЦК наголосили, що подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України.

"Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання. Львівський ОТЦК та СП закликає громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації", – резюмується в повідомленні.