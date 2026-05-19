Інтерфакс-Україна
18:09 19.05.2026

У Львові група громадян напала на авто ТЦК

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького стався напад на групу оповіщення ТКЦ, повідомляє пресслужба Львівського ОТЦК та СП.

"Під час роботи групи оповіщення в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров'ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації", – йдеться у повідомленні в Facebook.

В ТЦК наголосили, що подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України.

"Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання. Львівський ОТЦК та СП закликає громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації", – резюмується в повідомленні.

 

12:24 19.05.2026
У Львові відкрився новий Центр захисту прав людини, національна мережа яких допомагає людям реалізувати свої права й отримати необхідні послуги

02:59 19.05.2026
Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

17:58 18.05.2026
Судитимуть керівника РТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які катували військовозобов'язаних

14:46 18.05.2026
Кубіва поховають у Львові у середу, у вівторок відбудеться прощання в Соборі Cв.Юра

05:12 17.05.2026
Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

16:04 15.05.2026
На Хмельниччині скоєно озброєний напад на поліцію, один поліцейський загинув, винуватця розшукують

15:31 15.05.2026
У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

15:30 15.05.2026
Сухопутні війська: у системі немає даних про начебто вбивство у ТЦК батька п'ятьох дітей

14:28 15.05.2026
Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

13:35 15.05.2026
У Львові чоловік облив мера Садового невідомою рідиною – поліція

