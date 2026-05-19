Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом внести вулицю Михайла Котельникова в Святошинському районі столиці до переліку об'єктів, що підлягають декомунізації та дерусифікації, з подальшим її перейменуванням, не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 20 березня і станом на 19 травня петиція набрала лише 809 голосів із 6 тис. необхідних.

"Раніше мною вже була ініційована петиція №12535 щодо перейменування цієї вулиці на честь Героя України Михайла Реуцького… Петиція щодо перейменування вулиці на його честь зібрала необхідну кількість підписів та була розглянута Київською міською владою, що підтверджує наявність суспільного запиту на зміну назви… Водночас у процесі розгляду було повідомлено, що перейменування цієї вулиці наразі неможливе, оскільки вона не включена до переліку об'єктів, що підлягають декомунізації або дерусифікації", – йшлося у петиції.

Авторка петиції зазначає, що таким чином, склалася ситуація, коли наявна підтримка громади та суспільна доцільність не реалізуються через відсутність формального рішення про включення об'єкта до відповідного переліку.

Котельников – радянський офіцер, Герой Радянського союзу. Загинув у бою за село Святошин (нині в межах міста Києва) 6 листопада 1943 року. Похований в Києві на Святошинському кладовищі.