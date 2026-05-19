Інтерфакс-Україна
Події
17:32 19.05.2026

Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

1 хв читати

Церемонія ексгумації праху видатного українського військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голови Організації українських націоналістів (ОУН) у 1938-1964 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник відбулася в Люксембурзі у вівторок, повідомив перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"19 травня ц. р. у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху голови ОУН полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. Все відбулося відповідно до церемонії його поховання у 1964 році: троянди, прапор ОУН, молебень, тужливий спів, сльози. Але цього разу була одна суттєва відмінність: Полковнику найвищу шану віддавала незалежна Україна", – написав Червак в мережі Facebook.

За його словами, на церемонію ексгумації прибули уповноважені представники української влади: Офісу президента України, Міністерства закордонних справ України, Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

В Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві повідомили, що 22-24 травня відбудуться заупокійні богослужіння у зв'язку з прибуттям до України тлінних останків Мельника та його дружини, а безпосередньо перепоховання у Пантеоні видатних українців на НВМК відбудеться 24 травня.

 

Теги: #ексгумація #оун #мельник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 19.05.2026
Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховають у Пантеоні видатних українців на НВМК 24 травня

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховають у Пантеоні видатних українців на НВМК 24 травня

08:50 26.04.2026
Мельник в ООН: Росія має негайно повернути ЗАЕС Україні та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ

Мельник в ООН: Росія має негайно повернути ЗАЕС Україні та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ

06:09 24.04.2026
Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

21:30 11.02.2026
Польський ІНП наполягає на наданні системних дозволів на ексгумації в Україні для прориву в діалозі

Польський ІНП наполягає на наданні системних дозволів на ексгумації в Україні для прориву в діалозі

09:35 06.02.2026
Мельник: зруйнована росіянами ТЕЦ у Харкові – символ неспроможності Європи захистити Україну

Мельник: зруйнована росіянами ТЕЦ у Харкові – символ неспроможності Європи захистити Україну

13:45 04.02.2026
Питання ексгумації похованих на НВМК тіл військових потребує ширшого кола обговорення - КЕКЦ

Питання ексгумації похованих на НВМК тіл військових потребує ширшого кола обговорення - КЕКЦ

10:20 04.08.2025
Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

01:08 08.06.2025
Точицький попередив про фейковий документ щодо призупинення ексгумації загиблих поляків

Точицький попередив про фейковий документ щодо призупинення ексгумації загиблих поляків

12:08 24.04.2025
В Тернопільській області почалася ексгумація останків вбитих у 1945 році поляків

В Тернопільській області почалася ексгумація останків вбитих у 1945 році поляків

14:33 09.02.2025
Посол України в Польщі підтвердив початок робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії навесні

Посол України в Польщі підтвердив початок робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії навесні

ВАЖЛИВЕ

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

ОСТАННЄ

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

У Львові група громадян напала на авто ТЦК

Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

Вело-, мото- та кінні патрулі поновили чергування на вулицях України з 19 травня

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

Суд скасував рішення про роз'єднання позовних вимог у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Зеленський призначив 23 суддів – укази

В Прилуках уже 23 постраждалих від ракетного удару окупантів – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА