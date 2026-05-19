Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

Церемонія ексгумації праху видатного українського військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голови Організації українських націоналістів (ОУН) у 1938-1964 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник відбулася в Люксембурзі у вівторок, повідомив перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"19 травня ц. р. у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху голови ОУН полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. Все відбулося відповідно до церемонії його поховання у 1964 році: троянди, прапор ОУН, молебень, тужливий спів, сльози. Але цього разу була одна суттєва відмінність: Полковнику найвищу шану віддавала незалежна Україна", – написав Червак в мережі Facebook.

За його словами, на церемонію ексгумації прибули уповноважені представники української влади: Офісу президента України, Міністерства закордонних справ України, Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

В Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві повідомили, що 22-24 травня відбудуться заупокійні богослужіння у зв'язку з прибуттям до України тлінних останків Мельника та його дружини, а безпосередньо перепоховання у Пантеоні видатних українців на НВМК відбудеться 24 травня.