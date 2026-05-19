17:24 19.05.2026

В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

Постраждалих громадян КНР на цивільному вантажному судні, яке було атаковане російським безпілотником під час руху визначеним коридором в Чорному морі, немає, заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Згідно з поточною інформацією, судно зареєстроване на Маршаллових Островах, на борту якого є китайські члени екіпажу. Посольство Китаю в Україні зв'язалося з китайськими членами екіпажу та підтвердило відсутність постраждалих", – сказав Цзякунь на пресконференції у вівторок.

При цьому він додав, що "позиція Китаю є послідовною та чіткою: діалог та переговори – єдиний життєздатний шлях вирішення української кризи".

Як повідомлялося, в ніч на понеділок окупанти завдали удару "Шахедом" по китайському торговельному судну KSL DEYANG в українських територіальних вод в Чорному морі, його судновласник із Північної Кореї, екіпаж – із Китаю, а саме судно ходить під прапором Маршаллових Островів.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що влучання було у два цивільні судна, які рухалися під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів до портів Великої Одеси. На обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Судна продовжили рух до портів призначення. За інформацією АМПУ, попередньо постраждалих немає.

Про удар безпілотником по торговому судну в українських територіальних водах вночі проти понеділка повідомляв речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

 

15:30 19.05.2026
Китай таємно готував російських військових для війни проти України – ЗМІ

10:34 19.05.2026
Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

07:53 19.05.2026
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

16:16 18.05.2026
ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

12:47 18.05.2026
Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

12:26 16.05.2026
Кількість загиблих працівників "Нафтогазу" внаслідок атаки РФ 5 травня зросла до чотирьох

12:37 15.05.2026
Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

11:16 15.05.2026
Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

10:43 15.05.2026
Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

16:14 13.05.2026
У Бордо утримують на борту круїзного судна 1,7 тис. пасажирів і членів екіпажу через гостру шлунково-кишкову інфекцію

