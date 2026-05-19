В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

Постраждалих громадян КНР на цивільному вантажному судні, яке було атаковане російським безпілотником під час руху визначеним коридором в Чорному морі, немає, заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Згідно з поточною інформацією, судно зареєстроване на Маршаллових Островах, на борту якого є китайські члени екіпажу. Посольство Китаю в Україні зв'язалося з китайськими членами екіпажу та підтвердило відсутність постраждалих", – сказав Цзякунь на пресконференції у вівторок.

При цьому він додав, що "позиція Китаю є послідовною та чіткою: діалог та переговори – єдиний життєздатний шлях вирішення української кризи".

Як повідомлялося, в ніч на понеділок окупанти завдали удару "Шахедом" по китайському торговельному судну KSL DEYANG в українських територіальних вод в Чорному морі, його судновласник із Північної Кореї, екіпаж – із Китаю, а саме судно ходить під прапором Маршаллових Островів.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що влучання було у два цивільні судна, які рухалися під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів до портів Великої Одеси. На обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Судна продовжили рух до портів призначення. За інформацією АМПУ, попередньо постраждалих немає.

Про удар безпілотником по торговому судну в українських територіальних водах вночі проти понеділка повідомляв речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.