Інтерфакс-Україна
Події
17:19 19.05.2026

Вело-, мото- та кінні патрулі поновили чергування на вулицях України з 19 травня

Вело-, мото- та кінні патрулі повертаються на вулиці, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Від сьогодні у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Крім того, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні. З кінця травня в Рівному, Одесі, Чернігові та Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних.

"Мотопатрульних ви побачите цього сезону також у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці", – додав він.

Як зазначив Білошицький, кінний патруль оперативно дістанеться будь-якої паркової місцевості, куди не проїде авто, щоб допомогти громадянам чи припинити правопорушення. Мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу.

 

