В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

Кількість загиблих через російську ракетну атаку по м. Прилуки на Чернігівщині зросла до трьх, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини, серед них – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Зазнали поранень 29 людей", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру міста Прилуки вранці у вівторок, 19 травня. Удар прийшовся по одному з підприємств міста, також було пошкоджену будівлю торгівельного центру. У складському приміщенні ТЦ виникла пожежа. Також повідомлялося, що вибухова хвиля пошкодила ряд будівель та автомобілів в районі прильоту.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 21 постраждалого.