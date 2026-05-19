16:46 19.05.2026

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС
Кількість загиблих через російську ракетну атаку по м. Прилуки на Чернігівщині зросла до трьх, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ракетного удару по Прилуках загинули три людини, серед них – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Зазнали поранень 29 людей", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру міста Прилуки вранці у вівторок, 19 травня. Удар прийшовся по одному з підприємств міста, також було пошкоджену будівлю торгівельного центру. У складському приміщенні ТЦ виникла пожежа. Також повідомлялося, що вибухова хвиля пошкодила ряд будівель та автомобілів в районі прильоту.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 21 постраждалого.

 

15:51 19.05.2026
В Прилуках уже 23 постраждалих від ракетного удару окупантів – ОВА

13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

13:04 19.05.2026
Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

21:25 18.05.2026
У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

16:52 18.05.2026
Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

14:57 18.05.2026
В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

09:47 18.05.2026
Окупанти 24 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів поранені – ОВА

