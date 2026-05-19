15:57 19.05.2026

Зеленський призначив 23 суддів – укази

Президент України Володимир Зеленський 19 травня підписав укази про призначення 23 суддів.

Відповідні укази №389/2026 – №411/2026 опубліковано на сайті глави держави. Серед призначених – судді апеляційних, місцевих та господарських судів у різних регіонах України.

Згідно з указом №389/2026 було призначено Павла Гуцала на посаду судді Любарського районного суду Житомирської області;

№390/2026 – Наталію Волкову суддею Житомирського апеляційного суду;

№391/2026 – Руслана Сінєльніка суддею Запорізького апеляційного суду;

№392/2026 – Романа Мінгазова суддею Запорізького апеляційного суду;

№393/2026 – Юлію Калмикову суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду;

№394/2026 – Сергія Глазька суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду;

№395/2026 – Вадима Каруна суддею Чернігівського апеляційного суду;

№396/2026 – Оксану Парфененко суддею Чернігівського апеляційного суду;

№397/2026 – Романа Холода суддею Запорізького апеляційного суду;

№398/2026 – Віктора Серебрянікова суддею Чернігівського апеляційного суду;

№399/2026 – Олександра Авраменка суддею Чернігівського апеляційного суду;

№400/2026 – Михайла Куценка суддею Чернігівського апеляційного суду;

№401/2026 – Любов Кодрян суддею Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;

№402/2026 – Віктора Валюха суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду;

№403/2026 – Катерину Барабаш суддею Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області;

№404/2026 – Ігоря Максиміва суддею Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області;

№405/2026 – Олену Тацій суддею господарського суду Луганської області;

№406/2026 – Олесю Дупляк суддею господарського суду міста Києва;

№407/2026 – Ірину Компанієць суддею Шостого апеляційного адміністративного суду;

№408/2026 – Максима Олійника суддею Чернігівського апеляційного суду;

№409/2026 – Максима Заворотнюка суддею Північного апеляційного господарського суду;

№410/2026 – Юлію Бурзель суддею Яготинського районного суду Київської області;

№411/2026 – Василя Шевчука суддею Закарпатського апеляційного суду.

 

