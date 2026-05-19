В Прилуках уже 23 постраждалих від ракетного удару окупантів – ОВА

До 23 збільшилась кількість постраждалих від російського ракетного удару по Прилуках, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Станом на зараз відомо про 23 поранених людей. Ще у шістьох – гостра реакція на стрес. ", – написав він у Телграмі.

За його словами, у місті багато руйнувань.

"Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок", – додав він.

Раніше повідомлялось про трьох, серед них – 15 річний хлопець, та 21 постраждалого від ракетного удару окупантів по Прилуках у вівторок вранці.