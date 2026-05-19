Інтерфакс-Україна
Події
15:51 19.05.2026

В Прилуках уже 23 постраждалих від ракетного удару окупантів – ОВА

До 23 збільшилась кількість постраждалих від російського ракетного удару по Прилуках, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Станом на зараз відомо про 23 поранених людей. Ще у шістьох – гостра реакція на стрес. ", – написав він у Телграмі.

За його словами, у місті багато руйнувань.

"Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок", – додав він.

Раніше повідомлялось про трьох, серед них – 15 річний хлопець, та 21 постраждалого від ракетного удару окупантів по Прилуках у вівторок вранці.

 

16:46 19.05.2026
В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

13:04 19.05.2026
Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

08:48 19.05.2026
Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

06:06 19.05.2026
У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

13:37 18.05.2026
У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

