Китай таємно готував російських військових для війни проти України – ЗМІ

Наприкінці минулого року збройні сили Китаю таємно провели підготовку близько 200 російських військовослужбовців на території Китаю, і частина з них згодом повернулася для участі у бойових діях в Україні, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані трьох європейських розвідувальних служб.

За даними агентства, про ці таємні навчальні заняття, які переважно були присвячені використанню безпілотників, йшлося у двомовній російсько-китайській угоді, підписаній високопоставленими російськими та китайськими офіцерами в Пекіні 2 липня 2025 року.

У цій угоді, з якою ознайомилося агентство Reuters, зазначалося, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть підготовку на військових об'єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін. За даними джерел, приблизно така кількість військових згодом пройшла підготовку в Китаї.

У угоді також зазначалося, що сотні китайських військовослужбовців пройдуть підготовку на військових об'єктах у Росії.

За словами одного з представників розвідки, готуючи російських військових на оперативно-тактичному рівні, які потім беруть участь у бойових діях в Україні, Китай набагато більш безпосередньо залучений до війни на європейському континенті, ніж вважалося раніше.

"Щодо кризи в Україні Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції й докладає зусиль для сприяння мирним переговорам. Ця позиція є послідовною та чіткою, про що свідчить міжнародна спільнота", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю, наданій агентству. "Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати протистояння чи перекладати провину одна на одну".

Згідно з угодою про навчання, яку вивчило агентство, росіяни проходили підготовку за такими напрямками, як безпілотні літальні апарати, радіоелектронна боротьба, військова авіація та бронетанкова піхота. Угода забороняла будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ в обох країнах і передбачала, що про них не слід повідомляти третім особам.

За даними двох розвідувальних служб, візити китайських військових до Росії з метою навчання відбуваються щонайменше з 2024 року, проте навчання російських військовослужбовців у Китаї – це нове явище.

Значна кількість російських військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, були високопоставленими військовими інструкторами, здатними передавати знання по ланцюжку командування, повідомили дві розвідувальні служби.

Одне з відомств повідомило, що підтвердило особистість кількох російських військовослужбовців, які пройшли підготовку в Китаї і з того часу брали безпосередню участь у бойових операціях із застосуванням безпілотників в окупованих Криму та Запорізькій області України. Згідно з інформацією відомства, звання цих осіб варіювалися від молодшого сержанта до підполковника.

Те саме розвідувальне відомство заявило, що існує висока ймовірність того, що багато з тих, хто пройшов підготовку в Китаї, вирушили до України.