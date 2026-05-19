15:21 19.05.2026

Генштаб повідомив про ураження понтонно-мостових переправ у Донецькій області та інших об'єктів противника

Генштаб повідомив про ураження понтонно-мостових переправ у Донецькій області та інших об'єктів противника

18 травня 2026 року ЗСУ уразили дві понтонно-мостові переправи противника у Донецькій області, командно-спостережний пункт у районі Тьоткіного Курської області РФ, та пункти управління БпЛА у районах Олександрівки Херсонської області і Біловодів на Сумщині, повідомляється у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ у вівторок.

Також ЗСУ били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

 

