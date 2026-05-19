Інтерфакс-Україна
Події
15:05 19.05.2026

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, Україна вибачилась перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти,. заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії з використанням своєї електронної боротьби. І Москва робить це навмисно, разом із посиленою пропагандою. Ми вибачаємося перед Естонією та всіма нашими балтійськими друзями за такі ненавмисні інциденти.", – написав речник у соціальній мережі Х у вівторок.

Він наголосив, що українська сторона перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, щоб "докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігання, включно з прямою залученістю наших експертних груп".

"Ми повторюємо, що – всупереч твердженням російської пропаганди – ні Естонія, ні Латвія, Литва чи Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів проти Росії. Більше того, Україна ніколи не просила про таке використання", – наголосили в МЗС.

Тихий додав, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН; законні військові цілі розташовані в Росії; і Україна використовує російський повітряний простір, щоб дістатися до них.

 

