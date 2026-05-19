Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

Судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисника колишнього голови Офісу президента України (ОП) Андрія Єрмака на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) від 14 травня, якою до екскерівника ОП застосовано запобіжний захід, відбудеться у четвер, 21 травня, о 13:10.

"Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4. Справа № 991/5157/26", – повідомляється в телеграм-каналі Апеляційної палати (АП) ВАКС у вівторок без зазначення прізвища ексголови ОП.

При цьому в АП ВАКС, звертаючись до представників ЗМІ, заявили про обмежену кількість місць у залі судових засідань, та наголосили, що проведення фото-, відеозйомки та прямої трансляції судового засідання можливе лише після ухвалення судом відповідного рішення та оголошення головуючим дозволу на трансляцію.

"Сам факт подання клопотання, присутність у залі судових засідань або відкритий характер судового процесу не надають автоматичного права на проведення прямої трансляції. Клопотання про проведення трансляції судового засідання, підписане кваліфікованим електронним підписом, може бути надіслане на офіційну електронну адресу Апеляційної палати ВАКС або подане через канцелярію суду чи судового розпорядника до початку судового засідання", – заявили в пресслужбі.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн. Вже 18 травня заставу було внесено повністю і Єрмак вийшов із СІЗО. Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела уточнювало, що для внесення застави Єрмаку було здійснено 200 платежів, загальна сума, яку було зібрано, перевищила 154 млн грн.

Згідно з ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, після внесення застави на Єрмака покладено обов'язок носити електронний засіб контролю. Також серед обов'язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем.

У той же день сторона захисту скорочену апеляцію на запобіжний захід,

Сам Єрмак заявив про намір залишатися в Україні та продовжувати "працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки".