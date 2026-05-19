Інтерфакс-Україна
Події
15:03 19.05.2026

Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

2 хв читати
Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС
Фото: Єгор Шуміхін

Судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисника колишнього голови Офісу президента України (ОП) Андрія Єрмака на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) від 14 травня, якою до екскерівника ОП застосовано запобіжний захід, відбудеться у четвер, 21 травня, о 13:10.

"Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4. Справа № 991/5157/26", – повідомляється в телеграм-каналі Апеляційної палати (АП) ВАКС у вівторок без зазначення прізвища ексголови ОП.

При цьому в АП ВАКС, звертаючись до представників ЗМІ, заявили про обмежену кількість місць у залі судових засідань, та наголосили, що проведення фото-, відеозйомки та прямої трансляції судового засідання можливе лише після ухвалення судом відповідного рішення та оголошення головуючим дозволу на трансляцію.

"Сам факт подання клопотання, присутність у залі судових засідань або відкритий характер судового процесу не надають автоматичного права на проведення прямої трансляції. Клопотання про проведення трансляції судового засідання, підписане кваліфікованим електронним підписом, може бути надіслане на офіційну електронну адресу Апеляційної палати ВАКС або подане через канцелярію суду чи судового розпорядника до початку судового засідання", – заявили в пресслужбі.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн. Вже 18 травня заставу було внесено повністю і Єрмак вийшов із СІЗО. Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела уточнювало, що для внесення застави Єрмаку було здійснено 200 платежів, загальна сума, яку було зібрано, перевищила 154 млн грн.

Згідно з ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, після внесення застави на Єрмака покладено обов'язок носити електронний засіб контролю. Також серед обов'язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем.

У той же день сторона захисту скорочену апеляцію на запобіжний захід,

Сам Єрмак заявив про намір залишатися в Україні та продовжувати "працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки".

 

Теги: #єрмак #суд #апеляція #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 19.05.2026
Ілон Маск програв суд проти OpenAI

Ілон Маск програв суд проти OpenAI

13:34 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

11:22 19.05.2026
НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

20:33 18.05.2026
Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

17:23 18.05.2026
Справу особи, за пособництва якої передали хабаря ексголові Верховного cуду Князеву, направлено до суду

Справу особи, за пособництва якої передали хабаря ексголові Верховного cуду Князеву, направлено до суду

15:23 18.05.2026
Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

11:03 18.05.2026
Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

09:27 18.05.2026
За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

22:00 15.05.2026
Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

16:51 15.05.2026
ВАКС обрав запобіжні заходи чотирьом особам, підконтрольним Чернишову у справі "Династії" – ЦПК

ВАКС обрав запобіжні заходи чотирьом особам, підконтрольним Чернишову у справі "Династії" – ЦПК

ВАЖЛИВЕ

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

В Естонії було збито, ймовірно, український дрон

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА