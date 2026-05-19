14:58 19.05.2026

Ілон Маск програв суд проти OpenAI

Колегія присяжних відхилила претензії до OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана з боку Ілона Маска, який стверджував, що ШІ-компанія зрадила свою початкову місію служити суспільним інтересам, перетворившись на комерційну організацію.

Рішення було ухвалено з технічних підстав у зв'язку з тим, що Маск висунув претензії OpenAI після терміну позовної давності у таких справах, пише газета The Wall Street Journal. Окружна суддя Івонн Госалес Роджерс, яка розглядала справу, прийняла вердикт присяжних і відхилила позовні вимоги.

Гучний судовий процес, за яким Кремнієва долина стежила з моменту подання Маском позову до OpenAI 2024 року, став кульмінацією багаторічного конфлікту між підприємцями, які разом брали участь у створенні стартапу 2015 року. Відтоді OpenAI перетворилася на одну з найдорожчих і найвпливовіших компаній у сфері ШІ.

OpenAI розглядає можливість проведення IPO, і рішення суду стало для компанії полегшенням, оскільки Маск домагався радикальних змін, зокрема, судового рішення про скасування її перетворення на комерційну структуру, проведеного минулого року.

В основі справи було твердження Маска, що Альтман ввів його в оману, змусивши повірити, що він жертвує десятки мільйонів доларів на створення некомерційної організації для розроблення ШІ, тоді як згодом OpenAI було перетворено на комерційну компанію.

Маск висунув OpenAI і Альтману претензії за двома пунктами – необґрунтоване збагачення і порушення зобов'язань довірчого управління благодійними коштами.

Юристи OpenAI в рамках захисту ставили під сумнів терміни подання позову, стверджуючи, що справжнім мотивом Маска було скоріше бажання підтримати власну АІ-компанію xAI. Вони стверджували, що Маск не лише знав про план створення комерційної структури, а й підтримував його, прагнучи отримати контроль над проєктом. Лише після того, як керівництво OpenAI відкинуло його вимоги, він вирішив створити власну ШІ-компанію і потім подав свій позов.

Юристи також вказували, що термін позовної давності за обома звинуваченнями давно минув: за першим пунктом звинувачень він становить два роки, а за другим – три роки.

Присяжні стали на бік OpenAI, погодившись, що строки позовної давності минули, і Маск задовго до подання позову у 2024 році знав про дії, які вживала компанія і Альтман для створення комерційної структури.

Маск також висував претензії Microsoft Corp. – ключовому партнеру і найбільшому акціонеру OpenAI, звинувачуючи компанію в сприянні порушенню благодійних зобов'язань.

Маск і його адвокати пообіцяли подати апеляцію на рішення суду, але не уточнювали, на яких аргументах вона ґрунтуватиметься.

