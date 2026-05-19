Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

Сили оборони України уразили в понеділок, 18 травня, нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

"Зафіксовано пожежу на території підприємства. Масштаби збитків уточнюються", – повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок.

Зазначається, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, який має потужність переробки близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ, зазначають в Генштабі.

Також, 19 травня, уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі смт Семибратово Ярославської області РФ. "Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ завдавали удару по нафтопереробному заводу в місті Кстово на початку квітня поточного року, там було виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7. Про попередній удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" у Кстово повідомлялося на початку листопада попереднього 2025 року.