Інтерфакс-Україна
Події
14:32 19.05.2026

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

Не варто звертати увагу на зміст заяв російської СВР про нібито підготовку ударів з території Латвії, однак треба звертати увагу на напрямок, у якому фантазуює РФ – це продовження ліній погроз країнам НАТО, заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Російська СВР перебуває під впливом алкогольних фантазій вже доволі давно, тому ми не радимо звертати увагу на зміст того, що вони заявляють, але радимо звертати увагу на напрямок, в якому вони фантазують – очевидно, що це продовження лінії погроз країнам НАТО", – сказав Литвин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав "брехнею" звинувачення Росії у підготовці запуску українських безпілотників з території країни.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів.

У вівторок російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР РФ) про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.

Теги: #латвія #погрози #рф #офіс_президента

