14:20 19.05.2026

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді: троє чинних суддів ВС та один суддя у відставці підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит", повідомляє САП.

"За дорученням керівника САП прокурори за участі детективів НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді. Мова йде про: трьох чинних суддів Верховного Суду; суддю Верховного Суду у відставці", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

В САП наголошують, що судді Великої Палати Верховного Суду розглядають найскладніші справи та розв'язують виключні правові проблеми.

"За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит", – зазначається в повідомленні.

В повідомленні не вказано ім'я власника, йдеться про бізнесмена Костянтина Жеваго.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

В САП уточнюють, що 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

"У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді", – зазначається в повідомленні.

За даними САП, протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн.

"19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року $1,8 млн були розподілені між Головою та суддями Верховного Суду", – йдеться в повідомленні.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

В САП зазначають, що в липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного Суду.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".

"Зазначимо, що викриття суддів Верховного Суду, причетних до одержання неправомірної вигоди в інтересах власника групи "Фінанси і кредит", стало можливим після здобуття важливих додаткових доказів, які НАБУ і САП вважають достатніми для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності", – резюмують в антикорупційній прокуратурі.

Слідство у справі триває.

 

