В Естонії було збито, ймовірно, український дрон

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що до країни, ймовірно, проник дрон українського походження, і винищувач Балтійської місії з забезпечення повітряної безпеки збив його на півдні країни, повідомляє Delfi.

"Вперше ми збили дрон самостійно", – підкреслив Певкур. За його словами, ймовірно, це був дрон українського походження, спрямований на російські цілі. Більш детальну інформацію з’ясовують ВПС та військова поліція.

"Наші радіолокаційні станції та системи ВПС виявили потенційну повітряну загрозу ще до того, як вона досягла Естонії", – зазначив Певкур на спільній прес-конференції Збройних сил та Міністерства оборони.

Дрон увійшов на територію Естонії, було запущено всі узгоджені процедури, і балтійська авіація піднялася в повітря. Як відомо, йшлося про румунські винищувачі.

"Збройні сили збили дрон, він впав у болотисту місцевість, і зараз пошуки уламків ще тривають", – сказав він. "Якщо хтось побачить у цьому районі дим або уламки дрона, не торкайтеся їх".