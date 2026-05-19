Інтерфакс-Україна
Події
14:03 19.05.2026

В Естонії було збито, ймовірно, український дрон

1 хв читати
В Естонії було збито, ймовірно, український дрон
Фото: Jürgen Aas

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що до країни, ймовірно, проник дрон українського походження, і винищувач Балтійської місії з забезпечення повітряної безпеки збив його на півдні країни, повідомляє Delfi.

"Вперше ми збили дрон самостійно", – підкреслив Певкур. За його словами, ймовірно, це був дрон українського походження, спрямований на російські цілі. Більш детальну інформацію з’ясовують ВПС та військова поліція.

"Наші радіолокаційні станції та системи ВПС виявили потенційну повітряну загрозу ще до того, як вона досягла Естонії", – зазначив Певкур на спільній прес-конференції Збройних сил та Міністерства оборони.

Дрон увійшов на територію Естонії, було запущено всі узгоджені процедури, і балтійська авіація піднялася в повітря. Як відомо, йшлося про румунські винищувачі.

"Збройні сили збили дрон, він впав у болотисту місцевість, і зараз пошуки уламків ще тривають", – сказав він. "Якщо хтось побачить у цьому районі дим або уламки дрона, не торкайтеся їх".

Теги: #україна #естонія #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

13:47 19.05.2026
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

12:59 19.05.2026
Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

11:35 19.05.2026
Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

09:47 19.05.2026
Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

19:41 18.05.2026
ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

19:03 18.05.2026
Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

15:23 18.05.2026
Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

11:51 18.05.2026
Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

01:44 18.05.2026
Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

ВАЖЛИВЕ

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

ОСТАННЄ

Ілон Маск програв суд проти OpenAI

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА