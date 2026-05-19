УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що заробітні плати в установі є середніми за мірками освітньої сфери, але вимоги до фахівців є дуже високими, тому буде порушуватися питання про підвищення зарплат.

"Ми не отримали частину запитуваного фінансування на товари й послуги. Поки що видається, що навіть із наявними фінансами ми матимемо змогу повноцінно провести всі освітні оцінювання. Але, звичайно, частина цих коштів була закладена на матеріальне устаткування самого Центру, і на це фінансування вже немає" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про стан фінансування УЦОЯО.

За її словами, Центр звертається до міжнародних партнерів щодо підтримки за окремими напрямами, зокрема, ідеться про додаткову комп’ютерну техніку для працівників та забезпечення відомства генератором, якого наразі немає.

"Наступна зима може виявитися ще складнішою з погляду енергетичної ситуації, ніж попередня. А в нашому приміщенні відсутні будь-які альтернативні джерела енергозабезпечення, окрім централізованого. Безумовно, це створює проблему, адже всі підготовчі процеси до проведення оцінювань здійснюються лише в межах закритих систем нашого офісу", – розповіла вона.

Щодо заробітних плат в Центрі оцінювання і регіональних підрозділах, Вакуленко зазначила, що наразі вони є середніми за мірками освітньої сфери.

"Однак вимоги до наших фахівців є дуже високими. Тому очевидно, що ми порушуватимемо питання про їх підвищення. На жаль, за останній місяць установу залишили троє важливих фахівців, оскільки вони знайшли аналогічну роботу з меншим рівнем навантаження та вищою зарплатою", – додала директорка.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року в УЦОЯО заявляли про можливу недофінансованість Центру і його регіональних підрозділів в 81 млн грн на 2026 рік. Зокрема, незабезпечена потреба в 39 млн грн, де основним елементом є витрати на цифровізацію.