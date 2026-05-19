13:36 19.05.2026

Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та припинено схему вимагання посадовцем однієї із селищних рад Київської області хабаря у розмірі 260 тис грн або 50% компенсації за програмою "єВідновлення", повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок.

"Чиновник вимагав від чоловіка 50% державної компенсації, отриманої за програмою "єВідновлення". Йшлося про 260 тис грн, саме у таку суму він оцінив своє сприяння у безперешкодному отриманні виплати за пошкоджене житло", – йдеться у телеграм-каналі.

Щоб приховати походження коштів, посадовець залучив знайомого підприємця. Потерпілий мав перерахувати гроші нібито за проведення ремонтних робіт.

Після переказу коштів посадовця та його спільника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, за ч. 3 ст. 368 КК України. Підприємцю інкриміновано пособництво у цьому злочині.

Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

