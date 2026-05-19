13:34 19.05.2026

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, що звернення учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) до суду найчастіше пов’язана з незадовільним результатом тестування.

"У нас щороку є певна кількість звернень, але їх небагато – до десяти. І на понад 300 тисяч учасників це справді дуже мала частка. Важливо розуміти, що існують процедури, які дають змогу захищати права учасників у разі, якщо вони вважають, що були якісь порушення. Зокрема, учасник тестування може подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти щодо порушення процедури. Далі така заява розглядається апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти. І якщо комісія не знаходить підстав для задоволення заяви, тоді питання може доходити до суду" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи звертаються учасники НМТ до суду на УЦОЯО.

За її словами, найчастіше такі ситуації пов’язані з незадовільним результатом тестування.

Наприклад, учасник чи учасниця отримують результат, який їх не влаштовує, і тоді з’являється заява про погане самопочуття під час тестування та про те, що саме це вплинуло на результат.

"Таких ситуацій доволі мало, але якщо вони є, то ми подаємо свої матеріали до суду і можемо виграти чи програти. За досвідом, майже завжди ми виграємо. Але є і поодинокі випадки, коли суди ухвалюють інші рішення", – розповіла директорка.

Як повідомлялося, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляє, що вступники не часто повідомляють про списання інших, особливо безпосередньо під час НМТ.

13:15 19.05.2026
Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

12:44 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

12:21 19.05.2026
Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

11:40 19.05.2026
За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

11:14 19.05.2026
Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

10:42 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

10:15 19.05.2026
Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

17:23 18.05.2026
11:14 18.05.2026
Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

16:31 14.05.2026
