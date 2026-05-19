Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, що звернення учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) до суду найчастіше пов’язана з незадовільним результатом тестування.

"У нас щороку є певна кількість звернень, але їх небагато – до десяти. І на понад 300 тисяч учасників це справді дуже мала частка. Важливо розуміти, що існують процедури, які дають змогу захищати права учасників у разі, якщо вони вважають, що були якісь порушення. Зокрема, учасник тестування може подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти щодо порушення процедури. Далі така заява розглядається апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти. І якщо комісія не знаходить підстав для задоволення заяви, тоді питання може доходити до суду" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи звертаються учасники НМТ до суду на УЦОЯО.

За її словами, найчастіше такі ситуації пов’язані з незадовільним результатом тестування.

Наприклад, учасник чи учасниця отримують результат, який їх не влаштовує, і тоді з’являється заява про погане самопочуття під час тестування та про те, що саме це вплинуло на результат.

"Таких ситуацій доволі мало, але якщо вони є, то ми подаємо свої матеріали до суду і можемо виграти чи програти. За досвідом, майже завжди ми виграємо. Але є і поодинокі випадки, коли суди ухвалюють інші рішення", – розповіла директорка.

Як повідомлялося, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляє, що вступники не часто повідомляють про списання інших, особливо безпосередньо під час НМТ.