13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС
Кількість постраждалих через російську ракетну атаку по м. Прилуки (Чернігівська обл.) зросла до 21 особи, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"Чернігівщина: внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках загинули дві людини, ще 21 постраждала, серед них – 14-річна дитина. На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Рятувальники оперативно ліквідували займання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Раніше повідомлялось про двох загиблих та 17 поранених.