13:16 19.05.2026

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих через російську ракетну атаку по м. Прилуки (Чернігівська обл.) зросла до 21 особи, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Чернігівщина: внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках загинули дві людини, ще 21 постраждала, серед них – 14-річна дитина. На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Рятувальники оперативно ліквідували займання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 17 поранених.

13:04 19.05.2026
Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

12:26 19.05.2026
Кількість постраждалих від удару БпЛА у Глухові зросла до 4 осіб – ОВА

12:08 19.05.2026
Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

16:52 18.05.2026
Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

01:43 15.05.2026
До 21 особи зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву, серед них троє дітей – ДСНС

14:04 14.05.2026
На Київщині рятувальники дістали з багатоповерхівки частини ворожої ракети

