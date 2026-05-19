До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих через російську ракетну атаку по м. Прилуки (Чернігівська обл.) зросла до 21 особи, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Чернігівщина: внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках загинули дві людини, ще 21 постраждала, серед них – 14-річна дитина. На місці влучання виникла пожежа у складському приміщенні торговельного центру. Рятувальники оперативно ліквідували займання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 17 поранених.