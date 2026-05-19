Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що вступники не часто повідомляють про списання інших, особливо безпосередньо під час національного мультипредметного тесту (НМТ).

"За роки проведення тестувань на комп’ютерній основі нам уже довелося стикатися з усім. Ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів у різних форматах і з різним функціоналом. Ми розуміємо, що вартість таких пристроїв постійно знижується, а отже, можливість їх використання стає дедалі вищою. У цьому сенсі ми перебуваємо в певній нерівній боротьбі з людьми, у яких є три долари і підписка на eBay. Водночас ми намагаємося в цій боротьбі не втрачати позицій. Ідеться і про камери спостереження, і про металодетектори, і про контроль в аудиторіях, і про багато інших інструментів" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про спроби списувати на НМТ.

За її словами, найбільш критична ситуація, з якою бореться Центр і на подолання якої спрямовані основні зусилля, – це недопущення отримання учасниками будь-якої інформації про правильність або неправильність відповідей саме під час виконання тесту, ідеться, зокрема, про навушники та інші пристрої, які можуть забезпечувати зворотний зв’язок.

"Зі шпаргалками останнім часом ми бачимо не надто креативні рішення. Інколи вони бувають заховані в ручках, але це, по суті, підходи, які існували і 30 років тому. Буває, що інформацію записують на тілі або одязі, однак це теж не щось принципово нове. Тепер усі розраховують на те, щоб використати мобільний телефон, і у зв’язку із цим стають усе більше цікавими предмети одягу, щоб кудись його припасувати, скажімо, високі чоботи. Але це теж не дуже оригінально", – розповіла директорка УЦОЯО.

Вакуленко наголосила, що вступнику чи вступниці, які справді потребують результату, не варто вдаватися до таких спроб.

"Тестування є довгим – це чотири предмети за чотири години, і завдань досить багато. Розраховувати на те, що мобільний телефон або інший пристрій допоможе отримати одну додаткову відповідь, теоретично можна, але час, витрачений на пошук пристрою, фотографування, спілкування з AI-чатами, навряд чи це виправдовує. Та й із високою ймовірністю таку особу буде виявлено в процесі. А так би вона просто пропустила одне завдання, яке в загальному результаті, можливо, мало б дуже маленьку вагу", – пояснила вона.

Також вона вкотре просить вступників і вступниць, щоб вони, якщо помічають випадки списування або інші підозрілі ситуації, обов’язково повідомляли про це.

На запитання, чи часто вступники користуються такою порадою і повідомляють про списування, директорка Центру заявила, що частіше всього повідомляють після тестування, що в конкретних аудиторіях хтось списав, і найчастіше йдеться про перегляд відповідей із сусіднього монітора через специфічну розстановку комп’ютерів.

"Водночас перед тим, як ухвалювати будь-які рішення, ми обов’язково перевіряємо інформацію, оскільки інколи подібні скарги мають емоційний характер – коли, умовно, "я не склав, отже ті, хто склав, списали", – додала вона.

В той же час, Вакуленко констатувала, що ні в минулому, ні в позаминулому році не було випадків, коли хтось прямо під час тестування поскаржився на списання інших.

"Думаю, що для нашого суспільства загалом не є характерною ситуація, коли когось "здають" системі. Водночас я хотіла б звернути увагу вступників: не варто протиставляти нас як окрему систему і себе як тих, хто "проти неї". Ми працюємо для того, щоб всі абітурієнти мали рівні шанси вступити до університетів на засадах справедливості, неупередженості, прозорості і за зрозумілими правилами. Ми фактично в одному "човні". Наше спільне завдання – щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії", – наголосила вона.

Як повідомлялося, раніше директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко нарікала на спроби списування учасниками НМТ, через що у 2024 році повернулися до практики використання металошукачів для пошуку допоміжних засобів.

На початку травня Вакуленко рекомендувала учасникам НМТ повідомляти, якщо вони стали свідками списування.