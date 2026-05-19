13:04 19.05.2026

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Фото: https://www.facebook.com/epicentrkua

Внаслідок ракетної атаки у вівторок зазнав руйнувань торговий центр мережі "Епіцентр" у Прилуках (Чернігівська обл.), повідомила пресслужба компанії.

"Поранення отримали двоє наших співробітників. На щастя, загрози їхньому життю немає. Ми постійно на зв’язку з постраждалими та надаємо всю необхідну допомогу", – повідомляється на сторінці компанії у фейсбук.

За її даними, вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стіну будівлі. Після удару також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

"Росія знову б’є не по військових об’єктах, а по мирних людях. По місцях, куди вони приходять працювати, купувати товари для дому та життя. Ми вдячні рятувальникам, медикам і всім службам, які працюють на місці атаки. І безмежно вдячні нашим співробітникам – за витримку, підтримку одне одного та силу триматися навіть у такі моменти. Разом ми вистоїмо", – наголосили у компанії.

Як повідомляв очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус, щонайменше дві людини загинуло, ще 17 зазнали поранень через російський ракетний удар по середмістю Прилук у вівторок.

12:26 19.05.2026
Кількість постраждалих від удару БпЛА у Глухові зросла до 4 осіб – ОВА

12:08 19.05.2026
Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

10:27 19.05.2026
РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

15:17 18.05.2026
Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

15:09 18.05.2026
Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

14:39 18.05.2026
Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

14:29 18.05.2026
Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

