Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Внаслідок ракетної атаки у вівторок зазнав руйнувань торговий центр мережі "Епіцентр" у Прилуках (Чернігівська обл.), повідомила пресслужба компанії.

"Поранення отримали двоє наших співробітників. На щастя, загрози їхньому життю немає. Ми постійно на зв’язку з постраждалими та надаємо всю необхідну допомогу", – повідомляється на сторінці компанії у фейсбук.

За її даними, вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стіну будівлі. Після удару також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

"Росія знову б’є не по військових об’єктах, а по мирних людях. По місцях, куди вони приходять працювати, купувати товари для дому та життя. Ми вдячні рятувальникам, медикам і всім службам, які працюють на місці атаки. І безмежно вдячні нашим співробітникам – за витримку, підтримку одне одного та силу триматися навіть у такі моменти. Разом ми вистоїмо", – наголосили у компанії.

Як повідомляв очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус, щонайменше дві людини загинуло, ще 17 зазнали поранень через російський ракетний удар по середмістю Прилук у вівторок.