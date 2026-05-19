Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) запускає новий сервіс "Особистий кабінет", щоб громадяни могли самостійно дізнаватися про обмеження на виїзд за кордон, повідомляє прессслужба ДПСУ.

"Новий сервіс на сайті ДПСУ дозволяє у реальному часі отримувати інформацію про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби", – йдеться у повідомленні.

Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

"Особистий кабінет" буде корисним батькам, які ухиляються від сплати аліментів, або особам, які ухиляються від виконання рішення суду.

Раніше для отримання такої інформації про обмеження на виїзд доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів.

Водночас обмеження виїзду через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1995 № 57), перевіряються за окремими правилами і в "Особистому кабінеті" не відображаються.

Як наголошують в ДПСУ, сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко їх виявити та усунути.

Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп’ютера.