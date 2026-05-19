13:02 19.05.2026

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) запускає новий сервіс "Особистий кабінет", щоб громадяни могли самостійно дізнаватися про обмеження на виїзд за кордон, повідомляє прессслужба ДПСУ.

"Новий сервіс на сайті ДПСУ дозволяє у реальному часі отримувати інформацію про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби", – йдеться у повідомленні.

Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

"Особистий кабінет" буде корисним батькам, які ухиляються від сплати аліментів, або особам, які ухиляються від виконання рішення суду.

Раніше для отримання такої інформації про обмеження на виїзд доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів.

Водночас обмеження виїзду через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1995 № 57), перевіряються за окремими правилами і в "Особистому кабінеті" не відображаються.

Як наголошують в ДПСУ, сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко їх виявити та усунути.

Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп’ютера.

12:33 19.05.2026
Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

14:55 18.05.2026
ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

14:14 17.05.2026
Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

13:15 17.05.2026
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

16:52 15.05.2026
Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

14:45 15.05.2026
Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

14:32 15.05.2026
Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

16:07 12.05.2026
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

14:52 03.05.2026
ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

14:18 29.04.2026
ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

