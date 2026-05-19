12:51 19.05.2026

Ексначальнику КЕЧ повідомлено підозру за майже 4 млн грн збитків під час закупівлі е/е для військових

Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила про підозру колишньому начальнику однієї з квартирно-експлуатаційних частин (КЕЧ) району за недоотримання близько 3 млн кВт/год електроенергії на потреби військових та збитки майже на 4 млн грн.

У телеграм-каналі у вівторок Офіс генерального прокурора повідомляє, що у 2021 році КЕЧ уклала договір із товариством на постачання електроенергії для потреб військових частин.

"Надалі посадовець, всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, не забезпечив контроль за зміною істотних умов договору та уклав 9 додаткових угод за якими вартість 1 кВт/год електроенергії було збільшено на 87,27% від початкової ціни", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок чого державі завдано майже 4 млн грн збитків, а військові частини недоотримали близько 3 млн кВт/год електроенергії.

Підозру колишньому начальнику однієї з КЕЧ району повідомлено за ч. 3 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

Теги: #кеч #офіс_генпрокурора

13:36 19.05.2026
Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

16:01 18.05.2026
Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

17:52 15.05.2026
Жителька Краматорська отримала 15 років тюрми за передачу ворогу даних про техніку, блокпости й укріплення Сил оборони

16:16 15.05.2026
Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

11:18 08.05.2026
Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

10:24 08.05.2026
Суд призначив переговірнику Мединському 10 років ув'язнення за авторство підручника, який виправдовує збройну агресію РФ – Офіс генпрокурора

09:29 08.05.2026
Закон щодо імплементації норм міжнародного права стане потужним інструментом протидії воєнним злочинам – керівник "департаменту війни"

09:20 08.05.2026
За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

09:16 08.05.2026
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

14:49 07.05.2026
Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

