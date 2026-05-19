Ексначальнику КЕЧ повідомлено підозру за майже 4 млн грн збитків під час закупівлі е/е для військових

Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила про підозру колишньому начальнику однієї з квартирно-експлуатаційних частин (КЕЧ) району за недоотримання близько 3 млн кВт/год електроенергії на потреби військових та збитки майже на 4 млн грн.

У телеграм-каналі у вівторок Офіс генерального прокурора повідомляє, що у 2021 році КЕЧ уклала договір із товариством на постачання електроенергії для потреб військових частин.

"Надалі посадовець, всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, не забезпечив контроль за зміною істотних умов договору та уклав 9 додаткових угод за якими вартість 1 кВт/год електроенергії було збільшено на 87,27% від початкової ціни", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок чого державі завдано майже 4 млн грн збитків, а військові частини недоотримали близько 3 млн кВт/год електроенергії.

Підозру колишньому начальнику однієї з КЕЧ району повідомлено за ч. 3 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.