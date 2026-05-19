Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко вважає, що поки за кордоном є люди, які хочуть вступати в українські заклади вищої освіти, Україна має забезпечувати можливість проходити там національний мультипредметний тест (чи аналоги), навіть після завершення війни.

"Мені здається, що Україна вже давно усвідомила, що потрібно цінувати кожного й кожну, хто є українцем, незалежно від того, де вони зараз проживають, у яких обставинах перебувають і які мають плани на майбутнє. Якщо існує хоча б невелика ймовірність того, що дитина чи підліток повернеться до України, навчатиметься в українському закладі вищої освіти, ми маємо створювати для цього всі необхідні умови. Тож допоки ми маємо доволі значну кількість охочих проходити таке оцінювання за кордоном, ми маємо зберігати цю систему" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як довго потрібно буде проводити НМТ/ЗНО за кордоном після завершення війни.

Водночас, директорка УЦОЯО допустила, що ця система може з часом змінюватися.

"Можливо, з’явиться більше вступників і вступниць, яким не буде потрібне НМТ, і вони зможуть вступати за результатами своїх випускних іспитів у країнах перебування, як це зараз дозволяє Міністерство освіти і науки України. Однак доти, доки є люди, які хочуть вступати до українських вишів, але перебувають за кордоном, ми маємо забезпечувати їм таку можливість", – додала вона.

На уточнююче запитання, чи може таке закордонне оцінювання в майбутньому перерости в постійний формат, Вакуленко зазначила, що певні гібридні формати можна опрацьовувати залежно від кількості охочих.

"На 2026 рік ми не бачимо потреби в запровадженні якогось спрощеного формату, оскільки за кордоном зареєструвалися 18,5 тис. учасників. Але загалом так, будемо бачити, де залишатиметься велика потреба і відповідно до цього будемо формувати таку можливість", – додала вона.

Серед іншого директорка УЦОЯО розповіла, що на сьогодні загалом Україна задовольняє попит абітурієнтів за кордоном в місцях у тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема цього року було передбачено понад 30 тисяч місць, водночас, за її словами, середні показники не завжди відображають окремі локальні проблеми.

"Ми точно покриваємо запит у тих країнах, де найбільше наших вступників і вступниць. Це, зокрема, Німеччина й Польща – там діє значна кількість локацій і достатньо місць, які не вичерпуються навіть у межах додаткового періоду реєстрації. Утім, ми не завжди можемо повністю задовольнити попит у конкретних містах. Тобто, якщо дитина хоче пройти оцінювання саме в певному місті, така можливість може бути відсутня", – розповіла вона.

Також за її словами, інколи Центр не може забезпечити достатню кількість місць у деяких країнах, де було передбачено обмежену кількість локацій.

"Водночас варто розуміти, що йдеться про вступні іспити і про те, що вступник чи вступниця планує навчатися в українському університеті впродовж наступних чотирьох років. Тому, на мій погляд, якщо людина справді має намір навчатися в університеті, вона має бути готова організувати приїзд хоча б на один день для проходження тестування, навіть якщо локація є доволі віддаленою", – наголосила Вакуленко.

Як повідомлялося, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) за кордоном у 2026 році 18,5 тис. вступники, які наразі перебувають у різних країнах світу. У 2026 році тимчасові екзаменаційні центри створені у 54 містах 32 країн.

Крім того, в поточному році для українцям, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 роках, для вступу до українських ЗВО замість результатів НМТ будуть зараховувати результати національних випускних іспитів (наприклад, результати польської матури).