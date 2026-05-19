Інтерфакс-Україна
Події
12:38 19.05.2026

Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

1 хв читати
Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності
Фото: проект музею

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності в Києві.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, закон (№14166) про внесення змін до деяких законів щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності з підписом глави держави повернуто до парламенту у вівторок, 19 травня.

Закон доповняє закони "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про автомобільні дороги" новими положеннями, які дозволять зняти заборону на розміщення церемоніального об’єкта в межах "червоних ліній" (межі вулиці, що відділяють дорожній простір від забудови) на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 у Києві. Зміни також встановлюють можливість проєктування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без урахування режимів використання земель, визначених законом "Про охорону культурної спадщини".

Згідно з пояснювальною запискою, "законопроєкт спрямовано виключно на врегулювання питань реалізації одного унікального об’єкта державного значення, не змінюючи загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання".

Теги: #музей_революції_гідності #закон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:40 13.05.2026
Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

12:18 30.04.2026
Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

15:44 29.04.2026
Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

11:19 23.04.2026
Раді пропонують ухвалити закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Раді пропонують ухвалити закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

10:49 21.04.2026
Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

ВАЖЛИВЕ

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

ОСТАННЄ

Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Ексначальнику КЕЧ повідомлено підозру за майже 4 млн грн збитків під час закупівлі е/е для військових

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА