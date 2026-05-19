Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності в Києві.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, закон (№14166) про внесення змін до деяких законів щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності з підписом глави держави повернуто до парламенту у вівторок, 19 травня.

Закон доповняє закони "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про автомобільні дороги" новими положеннями, які дозволять зняти заборону на розміщення церемоніального об’єкта в межах "червоних ліній" (межі вулиці, що відділяють дорожній простір від забудови) на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 у Києві. Зміни також встановлюють можливість проєктування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без урахування режимів використання земель, визначених законом "Про охорону культурної спадщини".

Згідно з пояснювальною запискою, "законопроєкт спрямовано виключно на врегулювання питань реалізації одного унікального об’єкта державного значення, не змінюючи загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання".