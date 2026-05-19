Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

Співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області припинили діяльність групи осіб, які налагодили незаконний обіг підакцизної продукції невідомого походження, орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 2,3 млн грн, повідомила пресслужба відомства у вівторок.

Слідство встановило, що учасники схеми без відповідних ліцензій здійснювали придбання, зберігання та реалізацію електронних сигарет, рідин для них, POD-систем, комплектуючих, ароматизаторів та тютюну для кальяну без марок акцизного податку. Серед нелегального товару також виявлено заборонену в Україні нікотиновмісну продукцію.

Реалізація здійснювалася через торгові точки на Калинівському ринку, вейп-шопи у центрі Чернівців та анонімні телеграм-канали. У межах розслідування детективи провели обшуки на 10 локаціях, зокрема, на складах, точках продажу, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів. Загалом вилучено 1282 рідини та 86 заправок для електронних сигарет, 857 ароматизаторів, 600 вейпів, 211 POD-систем, а також понад 369 кг тютюну для кальяну.

Оперативний супровід здійснюють УСР та УСБУ в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Як повідомлялося, наприкінці квітня детективи відомства припинили діяльність підпільного промислового цеху – мешканці Волинської та Львівської областей незаконно виготовляли тютюн для кальяну. Тоді під час обшуків було вилучено понад 2,2 тонни готової продукції та близько 3 тонн сировини загальною вартістю понад 8 млн грн.