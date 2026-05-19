Інтерфакс-Україна
Події
12:37 19.05.2026

Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

1 хв читати
Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

Співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області припинили діяльність групи осіб, які налагодили незаконний обіг підакцизної продукції невідомого походження, орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 2,3 млн грн, повідомила пресслужба відомства у вівторок.

Слідство встановило, що учасники схеми без відповідних ліцензій здійснювали придбання, зберігання та реалізацію електронних сигарет, рідин для них, POD-систем, комплектуючих, ароматизаторів та тютюну для кальяну без марок акцизного податку. Серед нелегального товару також виявлено заборонену в Україні нікотиновмісну продукцію.

Реалізація здійснювалася через торгові точки на Калинівському ринку, вейп-шопи у центрі Чернівців та анонімні телеграм-канали. У межах розслідування детективи провели обшуки на 10 локаціях, зокрема, на складах, точках продажу, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів. Загалом вилучено 1282 рідини та 86 заправок для електронних сигарет, 857 ароматизаторів, 600 вейпів, 211 POD-систем, а також понад 369 кг тютюну для кальяну.

Оперативний супровід здійснюють УСР та УСБУ в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Як повідомлялося, наприкінці квітня детективи відомства припинили діяльність підпільного промислового цеху – мешканці Волинської та Львівської областей незаконно виготовляли тютюн для кальяну. Тоді під час обшуків було вилучено понад 2,2 тонни готової продукції та близько 3 тонн сировини загальною вартістю понад 8 млн грн.

Теги: #беб #чернівецька_область #тютюн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 19.05.2026
Споживання тютюну у світі за 20 років знизилося на третину – гендиректор ВООЗ

Споживання тютюну у світі за 20 років знизилося на третину – гендиректор ВООЗ

12:25 19.05.2026
БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

12:34 15.05.2026
БЕБ вилучило майно тіньових мереж збуту е-сигарет більш як на 150 млн грн у 12 регіонах

БЕБ вилучило майно тіньових мереж збуту е-сигарет більш як на 150 млн грн у 12 регіонах

13:39 13.05.2026
БЕБ вилучило майно на 20 млн грн під час 22 обшуків на підпільному виробництві кави на Київщині

БЕБ вилучило майно на 20 млн грн під час 22 обшуків на підпільному виробництві кави на Київщині

12:12 13.05.2026
Директор БЕБ анонсував проведення масштабної операції з ліквідації нелегального обігу вейпів у 12 регіонах

Директор БЕБ анонсував проведення масштабної операції з ліквідації нелегального обігу вейпів у 12 регіонах

16:48 12.05.2026
Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

16:07 12.05.2026
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

14:50 11.05.2026
Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

13:22 06.05.2026
БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

ВАЖЛИВЕ

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

ОСТАННЄ

Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Ексначальнику КЕЧ повідомлено підозру за майже 4 млн грн збитків під час закупівлі е/е для військових

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА