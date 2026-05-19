12:33 19.05.2026

Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

Прикордонники з початку повномасштабного вторгнення РФ затримали 68,5 тисячі осіб, що намагалися незаконно перетнути державний кордон. Найбільше спроб фіксується на кордоні з Румунією.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про українську сторону, то загалом за час війни на всіх ділянках кордону було затримано понад 68 тисяч порушників. 68,5 тис. Більшість з них – саме на кордоні з Румунією. Це близько 30 тисяч осіб", – розповів речник.

Демченко також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ДПСУ зафіксувала понад 70 смертей під час спроб незаконного перетину кордону.

