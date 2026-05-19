Інтерфакс-Україна
Події
12:26 19.05.2026

Кількість постраждалих від удару БпЛА у Глухові зросла до 4 осіб – ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих від удару БпЛА у Глухові зросла до 4 осіб – ОВА

До чотирьох осіб зросла кількість поранених через удар російських безпілотників по Глухівській громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні росіяни вдарили ударним БпЛА по цивільній інфраструктурі Глухівської громади. На жаль, загинуло двоє чоловіків 58 та 52 років. Щирі співчуття рідним і близьким. Ще четверо людей постраждали – двоє жінок та двоє чоловіків", – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, поранених госпіталізували, медики обстежують постраждалих та надають необхідну допомогу.

Усі наслідки російської атаки уточнюються.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та двох постраждалих.

Теги: #глухів #атаки_рф #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

13:04 19.05.2026
Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

12:08 19.05.2026
Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

13:13 17.05.2026
На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

14:03 13.05.2026
З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

10:07 13.05.2026
Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

09:39 13.05.2026
Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

14:52 12.05.2026
Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

ОСТАННЄ

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Ексначальнику КЕЧ повідомлено підозру за майже 4 млн грн збитків під час закупівлі е/е для військових

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА