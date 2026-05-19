Кількість постраждалих від удару БпЛА у Глухові зросла до 4 осіб – ОВА

До чотирьох осіб зросла кількість поранених через удар російських безпілотників по Глухівській громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні росіяни вдарили ударним БпЛА по цивільній інфраструктурі Глухівської громади. На жаль, загинуло двоє чоловіків 58 та 52 років. Щирі співчуття рідним і близьким. Ще четверо людей постраждали – двоє жінок та двоє чоловіків", – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, поранених госпіталізували, медики обстежують постраждалих та надають необхідну допомогу.

Усі наслідки російської атаки уточнюються.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та двох постраждалих.