Інтерфакс-Україна
Події
12:21 19.05.2026

Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

3 хв читати
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що перехід від національного мультипредметного тесту (НМТ) до певної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) потребуватиме щонайменше року підготовки до зміни формату.

"Якщо говорити про перспективу, то очевидно, що НМТ має бути замінене чимось середнім між НМТ і ЗНО. У такій моделі від НМТ можна було б зберегти комп’ютерний формат і принаймні частину завдань закритого типу, що дають змогу швидко обробляти результати та аналізувати дані. Водночас від ЗНО можна було б взяти відкриті завдання та завдання з розгорнутою відповіддю з математики, української мови та іноземних мов. Також варто повернути формат, коли один предмет або максимум два складаються впродовж одного дня, а між сесіями тестування передбачена перерва для учасників" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, як вона бачить перехід від НМТ до ЗНО по завершенню війни чи настанні більш сприятливих умов, і чи буде перехідний період, директорка УЦОЯО наголосила, що не можна очікувати, що сьогодні припиняються бойові дії і вже наступного дня все запрацює інакше.

"Це неможливо, адже існують складні підготовчі процеси. Уже сьогодні ми готуємо тестові матеріали на наступний рік. Для того щоб забезпечити тестування такої значної кількості вступників і вступниць, організувати локації для проходження тестів, підготувати зміст тестових матеріалів, забезпечити повне організаційне супроводження, а також навчений персонал, потрібно щонайменше рік", – розповіла вона.

За її словами, типовий цикл таких тестувань становить близько трьох років, але в Україні ці цикли в умовах війни значно скорочені, але не настільки, щоб їх можна було звести до мінімуму, адже існують об’єктивні організаційні процеси.

Крім того, на її думку, не може бути швидкого переходу на зовсім іншу модель, якщо планується проводити оцінювання за кордоном.

"Поки ми це робимо, збільшення кількості днів тестування виглядає малоймовірним, адже партнери готові працювати з нами в межах 17 днів основної сесії НМТ, а також додаткової сесії та вступних до магістратури. Якщо ж запропонувати модель, де учасник чи учасниця  складатиме тест упродовж 2-4 днів, це означатиме просити партнерів підтримувати процес фактично із травня до кінця серпня. Не думаю, що багато міжнародних партнерів погодилися б на таке тривале залучення своїх інституцій. Тому щонайменше рік потрібен для того, щоб визначити, що саме ми робимо далі", – наголосила Вакуленко.

На уточнююче запитання, якщо у 2026 році настають умови, які дозволяють щось змінювати, то зміни відбудуться, скоріше всього, у 2028-му, директорка УЦОЯО відповіла ствердно.

Як повідомлялося, національний мультипредметний тест (НМТ) запровадили в Україні у 2022 році як тимчасову заміну традиційного зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: #уцояо #нмт #зно #вакуленко #інтервю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 19.05.2026
За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

11:14 19.05.2026
Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

10:42 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

10:15 19.05.2026
Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:56 19.05.2026
Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

09:43 19.05.2026
Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

09:18 19.05.2026
До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

15:17 18.05.2026
Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

15:09 18.05.2026
Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

ОСТАННЄ

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА