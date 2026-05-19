Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що перехід від національного мультипредметного тесту (НМТ) до певної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) потребуватиме щонайменше року підготовки до зміни формату.

"Якщо говорити про перспективу, то очевидно, що НМТ має бути замінене чимось середнім між НМТ і ЗНО. У такій моделі від НМТ можна було б зберегти комп’ютерний формат і принаймні частину завдань закритого типу, що дають змогу швидко обробляти результати та аналізувати дані. Водночас від ЗНО можна було б взяти відкриті завдання та завдання з розгорнутою відповіддю з математики, української мови та іноземних мов. Також варто повернути формат, коли один предмет або максимум два складаються впродовж одного дня, а між сесіями тестування передбачена перерва для учасників" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, як вона бачить перехід від НМТ до ЗНО по завершенню війни чи настанні більш сприятливих умов, і чи буде перехідний період, директорка УЦОЯО наголосила, що не можна очікувати, що сьогодні припиняються бойові дії і вже наступного дня все запрацює інакше.

"Це неможливо, адже існують складні підготовчі процеси. Уже сьогодні ми готуємо тестові матеріали на наступний рік. Для того щоб забезпечити тестування такої значної кількості вступників і вступниць, організувати локації для проходження тестів, підготувати зміст тестових матеріалів, забезпечити повне організаційне супроводження, а також навчений персонал, потрібно щонайменше рік", – розповіла вона.

За її словами, типовий цикл таких тестувань становить близько трьох років, але в Україні ці цикли в умовах війни значно скорочені, але не настільки, щоб їх можна було звести до мінімуму, адже існують об’єктивні організаційні процеси.

Крім того, на її думку, не може бути швидкого переходу на зовсім іншу модель, якщо планується проводити оцінювання за кордоном.

"Поки ми це робимо, збільшення кількості днів тестування виглядає малоймовірним, адже партнери готові працювати з нами в межах 17 днів основної сесії НМТ, а також додаткової сесії та вступних до магістратури. Якщо ж запропонувати модель, де учасник чи учасниця складатиме тест упродовж 2-4 днів, це означатиме просити партнерів підтримувати процес фактично із травня до кінця серпня. Не думаю, що багато міжнародних партнерів погодилися б на таке тривале залучення своїх інституцій. Тому щонайменше рік потрібен для того, щоб визначити, що саме ми робимо далі", – наголосила Вакуленко.

На уточнююче запитання, якщо у 2026 році настають умови, які дозволяють щось змінювати, то зміни відбудуться, скоріше всього, у 2028-му, директорка УЦОЯО відповіла ствердно.

Як повідомлялося, національний мультипредметний тест (НМТ) запровадили в Україні у 2022 році як тимчасову заміну традиційного зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення РФ.