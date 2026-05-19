11:38 19.05.2026

20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

20 найсильніших бізнес-ідей учасниць другої когорти REDpreneur Women отримали грантове фінансування по 7 000 євро для запуску та розвитку власної справи, повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у Фейсбуці.

Переможниці представляють бізнеси та соціальні ініціативи з різних регіонів України, що поєднують інноваційність, екологічний підхід та соціальний вплив. Зокрема, виробництво індивідуальних ортопедичних устілок "Центр стопи", сімейна майстерня "Plyn", крафтовий бренд продуктів бджільництва "Гостинець від пані Пчілки", бренд шкіряних аксесуарів "Tashra", кінологічний центр "Time4dog", екологічне виробництво "Екоін" та виробництво паливних брикетів "Pini-Kay".

Підтримку також отримали цифрові та технологічні рішення, серед яких SaaS-система для неприбуткових організацій "Dobrolik", роботизована платформа для трекінгу рухів очей "Зоротрек", освітні простори "MaMaDi Stem" та "EmbdiLab", а також виробництво інноваційних виробів з кевларобетону. Серед переможниць — соціально орієнтовані ініціативи у сфері реабілітації, інклюзії та психоемоційної підтримки, зокрема каністерапевтичний простір в Одесі, інклюзивна локація експрес-масажу "LegkeТіло" та сімейна клініка "Savinsky family clinic".

Окрему увагу журі привернули екологічні та локальні проєкти, серед яких соціально-екологічне підприємство "Пані Хробачок", сервіс збору та переробки пластику, ініціатива "Дизайн-Код Івано-Франківська", виробництво натуральних дегідрованих страв "Пастернак" та "LevAron ReBorn" — виготовлення дитячих іграшок із використанням апсайклінгу та екологічних матеріалів.

Протягом програми учасниці проходили навчальні модулі, брали участь у менторських сесіях, практичних воркшопах та працювали над удосконаленням власних бізнес-ідей. Навчання було спрямоване на розвиток практичних знань у сфері підприємництва, фінансового та маркетингового планування, використання цифрових інструментів і формування сталих бізнес-моделей.

REDpreneur Women підтримує жінок, які прагнуть розвивати власний бізнес, впроваджувати інноваційні рішення та створювати соціально відповідальні ініціативи, що сприяють розвитку громад та економічному відновленню України.

REDpreneur Women реалізує УЧХ у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова програми впроваджується у партнерстві з Ukrainian Future Business Incubator.

