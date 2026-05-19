Інтерфакс-Україна
Події
12:08 19.05.2026

Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

1 хв читати
Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

Життя двох мирних жителів Глухівської громади забрала атака російських безпілотників, ще дві людини зазнали поранень, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 19 травня 2026 року близько 10:00 год ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді Шосткинського району. Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних. Також двоє людей поранено. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури у Facebook.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 та 2 ст. 438 КК України).

Слідство впроваджує управління Служби безпеки в Сумській області.

Теги: #глухів #атаки_рф #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

10:27 19.05.2026
РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

13:13 17.05.2026
На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

14:03 13.05.2026
З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

10:07 13.05.2026
Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

09:39 13.05.2026
Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

ОСТАННЄ

Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА