Дві людини загинули, ще двох поранено в Глухові через атаку російського БпЛА – ОВА

Життя двох мирних жителів Глухівської громади забрала атака російських безпілотників, ще дві людини зазнали поранень, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 19 травня 2026 року близько 10:00 год ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді Шосткинського району. Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних. Також двоє людей поранено. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури у Facebook.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 та 2 ст. 438 КК України).

Слідство впроваджує управління Служби безпеки в Сумській області.