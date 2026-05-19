Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

Російські окупанти протягом минулого тижня збільшили площу окупації української території на 13,8 кв. км, що менше, ніж на позаминулому тижні (16,67 кв. км), але значною мірою за рахунок контрнаступу Сил оборони України, які відвоювали майже 20 кв. км в районі Одрадного Харківської області, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Натомість ворог спромігся наростити темпи наступу на кількох напрямках в Донецькій області. Зокрема, на костянтинівському, краматорському та сіверському напрямках ворог на початку тижня захопив 23,87 кв. км. Втім уже в середині тижня цей наступ зупинився. Район проникнення ("сіра зона") при цьому зменшився на 9,16 кв. км.

В свою чергу, наприкінці тижня відновився наступ противника на покровському напрямку в Донецькій області, який не фіксувався з середини позаминулого тижня: ворог збільшив площу окупації на 5,1 кв. км (було 5,29 кв. км), закріпившись в районі проникнення, який зменшився на таку саму площу.

Також противник після майже двотижневої перерви відновив просування на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, захопивши 3,9 кв. км в районі Мирного на південний захід від Гуляйполя, та збільшивши район проникнення ("сіру зону") ще на 3,37 кв. км.

Наступ на куп’янському напрямку в Харківській області не відновлювався. Сили оборони натомість звільнили 18,83 кв. км в районі Одрадного на півночі Куп’янського району, а площа російської окупації зменшилась на 19,69 кв. км. При цьому ворог захопив нову невелику ділянку біля кордону на схід від Вовчанська Харківської області площею 0,62 кв. км.

На всіх інших напрямках фронту за минулий тиждень без змін, зокрема, ворог не поновлював наступ у Сумській області.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зросла на 13,8 кв. км. Район проникнення зменшився на 7,52 кв. км.

Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 2 кв. км, а район проникнення скорочувався щодоби в середньому на 1,1 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 2,4 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі ворожої окупації поновилося. У квітні темпи просування ворога складали 4-5 кв. км на добу, у травні – менше 3 із тенденцією до скорочення.