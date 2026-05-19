Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

Щонайменше дві людини загинули, ще 17 зазнали поранень через російський ракетний удар по середмістю Прилук, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Близько 10 ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук. Під ударом – одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина", – написав він у Телеграмі.

За його словами, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Відповідні служби працюють на місці атаки.