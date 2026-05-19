Інтерфакс-Україна
Події
11:46 19.05.2026

Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

1 хв читати

Окупаційна армія РФ вдарила балістичною ракетою по Прилуках (Чернігівська обл.), є постраждалі, внаслідок удару виникло займання на даху гіпермаркету, повідомляє "Суспільне Чернігів".

"Російські війська балістичною ракетою вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок влучання сталося займання на даху будівельного гіпермаркету "Епіцентр"… Пошкодження є на території непрацюючого заводу неподалік… Внаслідок атаки є травмовані", – наводять на сайті мовника слова кореспондентки, яка працює на місці подій.

Теги: #атаки_рф #прилуки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

10:27 19.05.2026
РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

16:52 18.05.2026
Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

14:34 18.05.2026
Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

Окупанти атакували з дрона чоловіка на мотоциклі у Зеленівці на Херсонщині, чоловік дістав смертельних поранень – ОВА

12:02 20.04.2026
Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

Окупанти завдали дронового удару по Прилуках, є постраждалий, у райвідділі поліції пожежа

16:35 09.04.2026
Поширене в мережі відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, матеріал фейковий – Чернігівський ТЦК

Поширене в мережі відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, матеріал фейковий – Чернігівський ТЦК

18:01 07.04.2026
В Прилуках вже 15 поранених – обладміністрація

В Прилуках вже 15 поранених – обладміністрація

11:51 07.04.2026
Росіяни атакували адмінбудинки на Чернігівщині, попередньо, є постраждалі – ОВА

Росіяни атакували адмінбудинки на Чернігівщині, попередньо, є постраждалі – ОВА

ВАЖЛИВЕ

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

ОСТАННЄ

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА