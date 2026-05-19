Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

Окупаційна армія РФ вдарила балістичною ракетою по Прилуках (Чернігівська обл.), є постраждалі, внаслідок удару виникло займання на даху гіпермаркету, повідомляє "Суспільне Чернігів".

"Російські війська балістичною ракетою вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок влучання сталося займання на даху будівельного гіпермаркету "Епіцентр"… Пошкодження є на території непрацюючого заводу неподалік… Внаслідок атаки є травмовані", – наводять на сайті мовника слова кореспондентки, яка працює на місці подій.