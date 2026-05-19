Інтерфакс-Україна
Події
11:41 19.05.2026

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

1 хв читати
Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Очікується, що цього тижня українська делегація відвідає Сербію, можливо, її особисто очолить президент Володимир Зеленський, повідомляє сербський телеканал N1 з посиланням на джерела.

Якщо інформація буде підтверджена, це буде перший візит Зеленського до Сербії з моменту вступу на посаду у 2019 році та початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

"Хоча офіційного підтвердження можливого візиту Зеленського до Белграда не було, дипломатичні джерела в Белграді очікують, що спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельної співпраці між двома країнами може бути підписаний найближчим часом", – повідомляє телеканал.

Досі контакти між президентами Сербії та України відбувалися переважно під час міжнародних політичних самітів, у яких брали участь обидва лідери. З початку війни в Україні президент Сербії відвідав Україну один раз – 11 червня 2025 року в Одесі, де відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Тоді Сербія вперше не підписала спільну декларацію, оскільки, як пояснювалося, вона містила заклик до санкцій проти Росії через війну в Україні.

Президент Вучич тоді заявив, що "ніхто не чинив на нього надмірного тиску", щоб він підписав декларацію. На саміті Вучич запропонував допомогу у відбудові "одного-двох міст або меншого регіону".

Теги: #сербія #візит #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 18.05.2026
Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

15:56 18.05.2026
Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

05:28 18.05.2026
Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

20:05 17.05.2026
Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

19:48 17.05.2026
Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

15:07 17.05.2026
Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

12:43 17.05.2026
Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

10:55 17.05.2026
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

ВАЖЛИВЕ

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

ОСТАННЄ

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА