Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

Очікується, що цього тижня українська делегація відвідає Сербію, можливо, її особисто очолить президент Володимир Зеленський, повідомляє сербський телеканал N1 з посиланням на джерела.

Якщо інформація буде підтверджена, це буде перший візит Зеленського до Сербії з моменту вступу на посаду у 2019 році та початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

"Хоча офіційного підтвердження можливого візиту Зеленського до Белграда не було, дипломатичні джерела в Белграді очікують, що спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельної співпраці між двома країнами може бути підписаний найближчим часом", – повідомляє телеканал.

Досі контакти між президентами Сербії та України відбувалися переважно під час міжнародних політичних самітів, у яких брали участь обидва лідери. З початку війни в Україні президент Сербії відвідав Україну один раз – 11 червня 2025 року в Одесі, де відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Тоді Сербія вперше не підписала спільну декларацію, оскільки, як пояснювалося, вона містила заклик до санкцій проти Росії через війну в Україні.

Президент Вучич тоді заявив, що "ніхто не чинив на нього надмірного тиску", щоб він підписав декларацію. На саміті Вучич запропонував допомогу у відбудові "одного-двох міст або меншого регіону".