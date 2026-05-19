За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко вважає, що запровадження в одноденному національному мультипредметному тесті (НМТ) завдань з відкритою розгорнутою формою відповіді і додавання нових обов’язкових предметів не виглядає адекватним рішенням.

"У нас є завдання з відкритою формою, але вони передбачають числову відповідь. Наприклад, у тестах з математики, фізики чи хімії потрібно розв’язати задачу й унести числовий результат. Це завдання, які не передбачають "вгадування" або якихось випадкових відповідей. Для отримання правильної відповіді потрібно пропрацювати задачу, засвідчити вміння виконувати певні операції. Якщо говорити про завдання з розгорнутою формою відповіді, то, безумовно, ми над цим працюємо. У межах модернізації платформи для проведення НМТ вже є рішення, які в перспективі дадуть змогу проводити онлайн-оцінювання із завданнями відкритої форми відповіді" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не варто поступово, в невеликому об’ємі, вводити в НМТ запитання з відкритою розгорнутою відповіддю.

Водночас, вона наголосила, що необхідно враховувати низку важливих аспектів.

По-перше, якщо йдеться про текстові відповіді, необхідно враховувати різні розкладки клавіатури та забезпечити можливість для українських учасників у 33 країнах світу використовувати українську розкладку.

По-друге, питання тривалості виконання таких завдань: зараз предметні тести НМТ є доволі короткими, адже тестування триває 4 години – два блоки по 2 години, і збільшення кількості завдань неминуче потребуватиме подовження тривалості тестування.

"Якщо ж додавати такі формати за рахунок інших завдань, це може збільшити похибку вимірювання, оскільки завдання з розгорнутою відповіддю передбачають елемент людського фактору під час перевірки", – додала директорка УЦОЯО.

Крім того, вона звернула увагу, що однією з відмінностей НМТ від зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) є те, що учасник отримує результат відразу після завершення тесту, і з огляду на той рівень стресу, який і так супроводжує підготовку до НМТ, додаткове очікування результатів не видається виправданим.

Серед іншого, вона наголосила, що тих результатів, які сьогодні можна отримати із чотирьох предметів НМТ, цілком достатньо для формування конкурсного бала, диференціації вступників і вступниць з різним рівнем підготовки.

У зв’язку з цим, на її думку, поки безпекова ситуація не дає змоги розширити НМТ хоча б на два дні, ведення запитання з відкритою розгорнутою відповіддю не видається адекватним рішенням.

Крім того, на запитання, чи обговорюється питання розширення кількості обов’язкових предметів на НМТ, наприклад, додавання до цього переліку іноземної мови, Вакуленко заявила, що поки йдеться про проведення чотирьох предметів у межах одного дня оцінювання, додавання нових є неможливим.

"Ми можемо або зменшувати тривалість кожного окремого предметного тесту, однак тоді виникатиме значна проблема переключення між завданнями, а також суттєво знизиться точність вимірювання, адже в коротких тестових формах будь-яка помилка матиме велику вагу. Або ж, навпаки, ми можемо збільшувати тривалість тестування, однак це теж неможливо: а тривалість, яка є зараз, на мою думку, є максимальною в наших умовах. Це вже межа прийнятності організації такого процесу", – наголосила директорка.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко вважає, що поки суттєво не зміниться безпекова ситуація в країні не можна ухвалювати рішень щодо запровадження дводенного формату НМТ.