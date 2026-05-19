11:22 19.05.2026

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді, повідомляє САП.

"Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема, й у ексголови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

В САП додали, що деталі буде оприлюднено згодом.

